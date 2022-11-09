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На шахте «Таштагольская» ЕВРАЗа ввели в эксплуатацию ствол «Сибиряк»

УрБК, Екатеринбург, 21.09.2023. На шахте «Таштагольская» ЕВРАЗа ввели в опытно-промышленную эксплуатацию оснащенный современной техникой ствол «Сибиряк», а также копер над ним.

На шахте «Таштагольская» ЕВРАЗа ввели в эксплуатацию ствол «Сибиряк»
Фото предоставлено управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа

Как информирует региональный центр корпоративных отношений «Сибирь» горно-металлургического холдинга, внутри копра установлены две подъемные машины — для горной массы и для транспортировки людей и технологического оборудования.

Сооружена новая конвейерная галерея. По ней сырая руда, поднятая по стволу «Сибиряк», будет доставляться на дробильно-обогатительную фабрику шахты «Таштагольская».

Также в рамках проекта реконструировано и достроено несколько подземных горизонтов, пройдены новые выработки, ствол «Слепой». Кроме того, размещен новый комплекс подземного дробления и подземное вагонно-локомотивное депо.

Шахта переходит на систему отработки рудных запасов с помощью самоходных машин. В рамках инвестпроекта в общей сложности закуплены 20 единиц самоходной техники: проходческие и добычные буровые установки, погрузочно-доставочные машины, анкероустановщики, бутобои, машины для перевозки кассет для материалов, зарядная машина. Работа горняков будет безопаснее и производительнее, уточняют специалисты.

«Цель у масштабного инвестирования стратегическая — обеспечение ЕВРАЗ ЗСМК собственным сырьем. Благодаря запуску ствола «Сибиряк» годовой объем добычи на «Таштагольской» вырастет почти на треть — с 2,5 млн т сырой руды до 3,3 млн т. Это существенное увеличение, которое поможет комбинату повысить обеспеченность собственным сырьем», — отметил вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона «Сибирь» Павел Синяев.

Отмечается также, что была реконструирована станция очистки шахтных вод. Здесь заменено реагентное хозяйство, установлено новое оборудование, которое будет очищать шахтные воды до нормативных значений.

Введут в строй новый административно-бытовой комплекс. Внутри здания находятся столовая, душевые, прачечная, медицинские кабинеты. Также на площадке около комплекса построен зал ожидания перед выездом сотрудников на объекты.

Проект стартовал в 2018 году, общий объем инвестиций составил 13 млрд руб.
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