На шахте «Таштагольская» ЕВРАЗа ввели в эксплуатацию ствол «Сибиряк»

Фото предоставлено управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа

УрБК, Екатеринбург, 21.09.2023. На шахте «Таштагольская» ЕВРАЗа ввели в опытно-промышленную эксплуатацию оснащенный современной техникой ствол «Сибиряк», а также копер над ним.Как информирует региональный центр корпоративных отношений «Сибирь» горно-металлургического холдинга, внутри копра установлены две подъемные машины — для горной массы и для транспортировки людей и технологического оборудования.Сооружена новая конвейерная галерея. По ней сырая руда, поднятая по стволу «Сибиряк», будет доставляться на дробильно-обогатительную фабрику шахты «Таштагольская».Также в рамках проекта реконструировано и достроено несколько подземных горизонтов, пройдены новые выработки, ствол «Слепой». Кроме того, размещен новый комплекс подземного дробления и подземное вагонно-локомотивное депо.Шахта переходит на систему отработки рудных запасов с помощью самоходных машин. В рамках инвестпроекта в общей сложности закуплены 20 единиц самоходной техники: проходческие и добычные буровые установки, погрузочно-доставочные машины, анкероустановщики, бутобои, машины для перевозки кассет для материалов, зарядная машина. Работа горняков будет безопаснее и производительнее, уточняют специалисты.«Цель у масштабного инвестирования стратегическая — обеспечение ЕВРАЗ ЗСМК собственным сырьем. Благодаря запуску ствола «Сибиряк» годовой объем добычи на «Таштагольской» вырастет почти на треть — с 2,5 млн т сырой руды до 3,3 млн т. Это существенное увеличение, которое поможет комбинату повысить обеспеченность собственным сырьем», — отметил вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона «Сибирь» Павел Синяев.Отмечается также, что была реконструирована станция очистки шахтных вод. Здесь заменено реагентное хозяйство, установлено новое оборудование, которое будет очищать шахтные воды до нормативных значений.Введут в строй новый административно-бытовой комплекс. Внутри здания находятся столовая, душевые, прачечная, медицинские кабинеты. Также на площадке около комплекса построен зал ожидания перед выездом сотрудников на объекты.Проект стартовал в 2018 году, общий объем инвестиций составил 13 млрд руб.