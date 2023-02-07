На шахтах ЕВРАЗ ЗСМК реализуются инвестиционные проекты для повышения уровня добычи сырья

УрБК, Екатеринбург, 07.02.2023. На шахте «Шерегешская» реализуют цифровые проекты для повышения безопасности ...21.09.2022 ЕВРАЗ вложил 208 млн рублей в цифровизацию шахты «Шерегешская»
УрБК, Екатеринбург, 21.09.2022. ЕВРАЗ вложил 208 млн руб. в цифровизацию шахты «Шерегешская». Реализация проекта ...27.10.2021 На развитие Шерегешского рудника ЕВРАЗ направит 4,5 млрд рублей
УрБК, Екатеринбург, 27.10.2021. В проект по развитию шахты на Шерегешском руднике ЕВРАЗ планирует вложить 4,5 млрд руб. ...06.08.2021 Специалисты ЕВРАЗа завершили рекультивацию земельных участков в Новокузнецке
УрБК, Екатеринбург, 06.08.2021. В Новокузнецке специалисты Западно-Сибирского металлургического комбината (ЗСМК, входит ...12.11.2020 ЕВРАЗ реализует проект по цифровизации шахты «Шерегешская» стоимостью 200 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 12.11.2020. ЕВРАЗ реализует проект по цифровизации шахты «Шерегешская» стоимостью 200 млн руб. ...