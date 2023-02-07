На шахтах ЕВРАЗ ЗСМК реализуются инвестиционные проекты для повышения уровня добычи сырья

УрБК, Екатеринбург, 24.09.2024. На шахтах «Таштагольская» и «Шерегешская» для повышения обеспеченности ЕВРАЗ ЗСМК железорудным сырьем реализуются инвестиционные проекты, направленные на модернизацию производства, наращивание мощностей и увеличение объемов добычи руды. К 2025-2026 годам добыча горнорудного филиала должна составить 8,4 млн т руды в год, сообщает региональный центр корпоративных отношений «Сибирь» горно-металлургического холдинга.Для реализации масштабных проектов на шахтах увеличивают штат квалифицированных сотрудников. В том числе, привлекают работников шахты «Казская», которая заканчивает отработку балансовых запасов и подлежит консервации в 2025 году.Помимо наращивания добычи, «Шерегешская» и «Таштагольская» шахты последовательно внедряют в работу цифровые технологий. Например, подземные работы на предприятиях выполняют современные самоходные машины. Также в Шерегеше впервые внедрили связь на базе LTE, обеспечив надежное онлайн-общение между шахтерами под землей и на поверхности.