ЕВРАЗ внедряет цифровые проекты для повышения безопасности на шахте «Шерегешская»

УрБК, Екатеринбург, 07.02.2023. На шахте «Шерегешская» реализуют цифровые проекты для повышения безопасности сотрудников. На конвейере № 3 дробильно-обогатительной фабрики смонтирован инфракрасный датчик для предотвращения несанкционированного доступа в зону действия движущихся и вращающихся механизмов. Об этом сообщает региональный центр корпоративных отношений «Сибирь» ЕВРАЗа.



Луч датчика направлен вдоль ограждения конвейера, и, если кто-то его пересечет, агрегат автоматически остановится. Прибор можно применять на участках с проходом не менее одного метра и невысокой запыленностью. Подобные устройства планируется внедрить на других участках фабрики и на металлургических площадках ЕВРАЗ ЗСМК.





Фото предоставлено управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа



Ранее на шахте реализовали ряд цифровых проектов, обеспечивающих безопасность работников горных участков. Высокоскоростная беспроводная сеть передачи данных стандарта LTE позволяет использовать специальные смартфоны в подземных условиях, в том числе в качестве рации. На базе LTE действуют комплекс аварийного оповещения и селективного вызова СУБР, системы точного позиционирования, определяющие местонахождение горняков, самоходной техники и электровозов с точностью до 0,1 метра. А также работает система видеомониторинга для наблюдения за основными производственными процессами в режиме реального времени.



«Цифровые системы на шахте «Шерегешская» совершенствуют безопасность проведения работ, а также помогают повысить общую производительность. Мы можем предотвращать опасные ситуации, оперативно реагировать на инциденты и аварийные остановки. Такие решения будем внедрять и на других горнорудных предприятиях ЕВРАЗа», — отметил директор филиала-сегмента «Горнорудные активы» ЕВРАЗ ЗСМК Владимир Мельниченко.