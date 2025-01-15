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15.01.2025

ЕВРАЗ внедряет цифровые сервисы

ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОК реализовали проекты по автоматизации инвентаризации. Для этого было создано мобильное приложение «ЕВРАЗ-сканер», благодаря которому ускорилось формирование документов по учету товарно-материальных ценностей и основных средств, а также снизилась вероятность ошибок, вызванных человеческим фактором, сообщает региональный центр корпоративных отношений «Урал» горно-металлургического холдинга.

Более десяти форм отчетности было переведено в электронный вид, создано единое хранилище и единый стандарт для документации. Это позволило достигнуть значительного ускорения в поиске документов по запросам внешней и внутренней аудиторской проверки, а также существенно снизить время, необходимое для формирования и подписания документов и трудозатраты, необходимые для данного процесса.

По результатам реализации данного проекта удалось вдвое сократить сроки поиска номенклатуры, ввода данных и заполнения описей в бумажном виде: с десяти до пяти дней. Это помогло сотрудникам сконцентрироваться на других важных задачах.

ЕВРАЗ внедряет цифровые сервисы

По словам руководителя проекта — начальника отдела производственного учета ЕВРАЗ НТМК Ирины Щадиловой, в масштабах всей компании внедрение процесса автоматизации инвентаризации позволило не только сократить время проведения учета, но и обеспечить прозрачность бизнес-процессов, вдобавок минимизируя человеческий фактор за счет исключения ошибок, неизбежных при ручном вводе.

Отметим, что на уральских предприятиях ЕВРАЗа успешно реализуются и другие проекты по цифровизации. Так, в конце прошлого года на территории карьеров ЕВРАЗ КГОК запустили высокоскоростной интернет и корпоративную сотовую связь по технологии Private LTE (pLTE) и NB-loT.

Было установлено восемь базовых станций, обеспечивающих беспроводной интернет и радиопокрытие внутри периметра (в том числе на железнодорожных путях) и создающих закрытую беспроводную высокоскоростную транспортную инфраструктуру.

Основным компонентом структуры является Private LTE, которая представляет собой выделенную частную сеть с закрытым контуром, изолированную от других сетей мобильной связи и не являющуюся общедоступной. Данная сеть создана как легко контролируемая и стабильная цифровая среда для передачи данных. Ее назначением является решение различных технических задач. С ее помощью обеспечивается безопасность обмена данными, отсутствие перебоев в системе постоянного видеонаблюдения, видеомониторинга, дистанционного контроля и управления.

Одно из главных достоинств сети — это высокая надежность, выражающаяся в высокой степени защиты от внешнего вторжения и устойчивости к помехам, в том числе от сетей других операторов, а также сохранение высокого качества связи как на открытых пространствах, так и внутри зданий.

Благодаря данной сети предприятие смогло с высокой степенью эффективности цифровизовать многие производственные процессы, обеспечивая при этом целостность и безопасность инфраструктуры.

Установка данной системы позволила добиться непрерывности процессов производства и бесперебойной работы внутренних сервисов от получения данных от датчиков до выдачи путевых листов. Предприятию удалось полностью перевести в электронный вид все действия по обеспечению контроля за движением товарно-материальных ценностей и инициировать переход к выдаче цифровых наряд-допусков.

В планах ЕВРАЗ КГОК — развитие дополнительных сервисов. Таких как: геопозиционирование для работников, автомашин и железнодорожной техники предприятия, телеметрия и обмен данными между средствами измерения, диагностическими и мониторинговыми системами.

Вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона «Урал» Денис Новоженов отметил, что данный проект является продолжением соглашения заключенного с компанией «Ростелеком» на выставке «Иннопром» в 2024 году.

По его словам, на сегодняшний день внедрение новых технологий и цифровизация являются не прихотью, а необходимостью. Благодаря им удается значительно ускорять сроки производства, снижать простои и расходы на обслуживание оборудования.

Фото предоставлено управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа
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