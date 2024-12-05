Уральские предприятия ЕВРАЗа реализовали проекты по автоматизации инвентаризации

УрБК, Екатеринбург, 05.12.2024. ЕВРАЗ КГОК и Ростелеком запустили в карьерах высокоскоростной интернет по технологии ...03.07.2023 На ЕВРАЗ НТМК запустили в работу уникальную цифровую систему управления производством
УрБК, Екатеринбург, 03.07.2023. На ЕВРАЗ НТМК специалисты запустили в эксплуатацию уникальную цифровую систему ...25.12.2020 ЕВРАЗ НТМК внедряет новую систему электронных пропусков на ввоз грузов
УрБК, Екатеринбург, 25.12.2020. На ЕВРАЗ НТМК запустили в эксплуатацию новую систему электронных пропусков на ввоз ...14.04.2020 ЕВРАЗ КГОК вложил 100 млн рублей в автоматизацию процесса подготовки сырья для производства агломерата
УрБК, Екатеринбург, 14.04.2020. На ЕВРАЗ КГОК установлены 40 современных ленточных весодозаторов сырья для производства ...25.10.2017 Уральские предприятия ЕВРАЗа закупили 6 тыс. вакцин против гриппа
УрБК, Екатеринбург, 25.10.2017. Для сотрудников ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОК закуплено 6 тыс. вакцин против гриппа. Об этом ...