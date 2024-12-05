Уральские предприятия ЕВРАЗа реализовали проекты по автоматизации инвентаризации

Фото предоставлено управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа

УрБК, Екатеринбург, 13.01.2025. ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОК реализовали проекты по автоматизации инвентаризации товарно-материальных ценностей (ТМЦ) и основных средств (ОС) с применением мобильных решений. Это позволило сократить сроки инвентаризации вдвое, сообщает региональный центр корпоративных отношений «Урал» горно-металлургического холдинга.Отмечается, что проект по автоматизации инвентаризации, реализованный совместно с группой компаний ITPS и Globus IT, стал лауреатом отраслевой премии «Время инноваций» в номинации «Сервисное решение года».В рамках проекта было разработано мобильное приложение «ЕВРАЗ Сканер», которое можно скачать на мобильное устройство и использовать для проведения инвентаризации. В электронный вид переведено более 10 форм отчетности товарно-материальных ценностей и объектов основных средств.Благодаря проекту ускорено формирование документов и снижена вероятность совершения ошибок. Создано единое хранилище и разработан их единый стандарт. Это значительно повысило удобство работы сотрудников, позволило ускорить поиск документов по запросам внутреннего и внешнего аудита. Сокращена длительность и трудоемкость формирования и подписания документов.«На предприятиях ЕВРАЗа постоянно повышают эффективность деятельности. Сроки заполнения бумажных описей, поиска номенклатуры и ввода данных сократились в два раза: с десяти до пяти дней. Реализация проекта избавила сотрудников предприятий от трудоемкого процесса, позволив им сконцентрироваться на других важных задачах. В масштабах компании автоматизация инвентаризации повышает прозрачность бизнес-процессов и минимизирует человеческий фактор — исключаются ошибки ручного ввода», — отметила руководитель проекта — начальник отдела производственного учета ЕВРАЗ НТМК Ирина Щадилова.