УБРиР внедряет искусственный интеллект

Изображение создано с помощью нейросети Midjourney

В последнее время набирает популярность тренд на дистанционное оформление банковских карт и других продуктов финансовых учреждений. Для россиян этот метод имеет ряд преимуществ. В кратчайшие сроки пользователь оформляет и получает необходимую услугу. При этом ведущие банки следят за безопасностью оформления банковских продуктов. Они обеспечивают высокий уровень защиты данных при проведении таких операций и регулярно внедряют новые сервисы для повышения качества обслуживания.В частности, Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) совместно с российской компанией «Биорг» создал технологию, которая позволяет клиентам оформлять и получать дебетовые карты, не посещая офис банка. Резидент «Сколково», «Биорг» специализируется на разработке программного обеспечения на базе нейросетей и машинного обучения. Отметим, что благодаря новой разработке оцифровка документов и распознавания личности пользователей (KYC) проходит автоматически. Искусственный интеллект (ИИ) проводит идентификацию пользователя и проверяет весь пакет документов. Внедрение помощника с машинным разумом помогло сократить среднее время активации карты в три раза, а трудозатраты банка на обработку операций — в пять раз.Платформа с искусственным интеллектом за несколько секунд анализирует релевантность и достоверность данных, которые загружают в информационную систему банка. Например, проводит сверку фотографии клиента с его же фото в документе, KYC-проверку. Программа самостоятельно распознает заявление на банковское обслуживание и проверяет формальную корректность его заполнения.«Мы продолжаем оптимизировать бизнес-процессы, чтобы сделать взаимодействие клиентов с банком быстрее и удобнее. В этот раз мы автоматизировали рутинные процедуры проверок личности в процессе удаленной выдачи карт. Клиенты могут быстрее начать пользоваться картой, поскольку мы до минимума сократили необходимые для активации технические действия. Для нас важно, что технология ИИ снимает с наших сотрудников вопросы, связанные с непроизводительным трудом: рутинную перепечатку данных и формальные проверки. При этом повышается безопасность процесса», — отмечает управляющий директор объединенного операционного центра УБРиР Мария Заголовцева.Искусственный интеллект использует для распознавания пакета документов и проверки достоверности данных технологию оптического распознавания символов и специальных алгоритмов. Внедрение новой технологии сократило время на обработку заявлений и повысило производительность труда сотрудников банка. В результате автоматизации банк перевел взаимодействие с клиентами на новый уровень, делая его безопасным и удобным.Ранее УБРиР также использовал разработки компании «Биорг». В 2023 году банк применил одну из программ резидента «Сколково» для автоматизации обработки документов по ипотечному кредитованию. Тогда время рассмотрения комплектов кредитных заявок удалось сократить более чем в два раза — с 45 до 20 минут. Вместе с другими мерами оптимизации это позволило банку нарастить количество выданных ипотечных займов в 1,5 раза.«Снижение операционных затрат, автоматизация рутинных операций и гарантированное качество обработки информации — это требования, которые бизнес выдвигает к технологиям автоматизации. Благодаря фирменной системе двухэтапного распознавания «Биорг» гарантирует бизнесу качество распознанных данных не ниже 99%. Мы решаем задачи обработки сложной информации, включая рукописные формы», — подчеркнул генеральный директор «Биорг» Руслан Алигаджиев.По его словам, новый KYC-модуль для удаленной идентификации делает проверку личности быстро и с соблюдением всех протоколов. Кроме того, технология поддерживает высокий уровень безопасности для данных пользователя. Она уменьшает риск мошенничества, что важно на фоне статистики по киберпреступлениям, которые затрагивают и взаимодействие банка с клиентами. Так, с января по октябрь 2024 года кибермошенники похитили у россиян более 158 млрд руб. По данным аналитиков, 80% от всех денежных хищений в России совершается дистанционно. В 2022 году было похищено 91 млрд руб., а в 2023 — 156 млрд руб.