УБРиР предлагает клиентам оформлять карты с помощью ИИ-сервиса

УрБК, Екатеринбург, 30.03.2023. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) запустил новый интернет-банк «УБРиР ...20.01.2023 УБРиР увеличил выдачу кредитных карт почти в 1,5 раза в 2022 году
УрБК, Екатеринбург, 20.01.2023. В 2022 году клиенты Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) стали чаще ...12.10.2022 УБРиР сократил вдвое сроки оформления ипотеки
УрБК, Екатеринбург, 12.10.2022. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) смог в два раза уменьшить сроки ...11.04.2018 УБРиР планирует запустить сервис по переводу средств по номеру мобильного телефона
УрБК, Екатеринбург, 11.04.2018. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) подал заявку на подключение сервисов ...02.03.2017 В УБРиР фиксируют рост на 42% доли заявок на кредит через онлайн-каналы
УрБК, Екатеринбург, 02.03.2017. Клиенты Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) стали активнее подавать ...