УБРиР предлагает клиентам оформлять карты с помощью ИИ-сервиса

Фото предоставлено пресс-службой банка УбРиР

УрБК, Екатеринбург, 13.12.2024. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) предлагает клиентам оформлять карты с помощью искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщает пресс-служба финансового учреждения.Новый сервис позволяет дистанционно оцифровывать документы и распознавать личности клиентов. Искусственный интеллект самостоятельно проверяет документацию. Благодаря нововведению среднее время активации карты уменьшилось в 3 раза, а трудовые затраты банка на проведение операций — в 5 раз. Разработкой и внедрением технологии занималась российская компания «Биорг», которая является резидентом «Сколково».«Клиенты могут быстрее начать пользоваться картой, поскольку мы до минимума сократили необходимые для активации технические действия. Для нас важно, что технология ИИ снимает с наших сотрудников вопросы, связанные с непроизводительным трудом: рутинную перепечатку данных и формальные проверки», — сказала управляющий директор объединенного операционного центра УБРиР Мария Заголовцева, отметив, что при внедрении машинного разума безопасность процесса повысилась.KYC-проект по дистанционной выдаче карт является продолжением сотрудничества банка УБРиР и компании «Биорг». В прошлом году при помощи технологий резидента «Сколково» банк автоматизировал процесс обработки документов для ипотечных кредитов.