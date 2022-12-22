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На ЕВРАЗе впервые запустили дистанционное управление кранами

УрБК, Екатеринбург, 27.03.2023. На участке адъюстажа машины непрерывного литья заготовок ЕВРАЗ ЗСМК начали применять систему дистанционного управления кранами. В этот проект было вложено 6 млн руб., сообщает региональный центр корпоративных отношений «Сибирь» горно-металлургического холдинга.

На ЕВРАЗе впервые запустили дистанционное управление кранами

Нововведение способствует снижению трудозатрат сотрудников и простоя техники, а также повышает безопасность работ на участке. Управление краном ведется из отремонтированного помещения на соседнем участке. На все грузоподъемное оборудование установили по десять камер, шкафы с системами радио- и видеоуправления и комплекс программного обеспечения. Шесть мониторов обеспечивают максимально детальный обзор площадки, чтобы минимизировать количество слепых зон. Вдобавок у машиниста есть возможность управлять несколькими кранами по очереди. В случае нештатной ситуации можно переместиться в кабину крана.

На ЕВРАЗе впервые запустили дистанционное управление кранамиНа ЕВРАЗе впервые запустили дистанционное управление кранами

Это первый подобный проект в компании. На дистанционное управление перевели пока один кран, который перемещает раскаленную заготовку. В дальнейшем будет открыт доступ еще к двум агрегатам на том же участке. Кроме того, специалисты комбината разрабатывают программу тиражирования технологии в другие цехи ЕВРАЗ ЗСМК.

Фото предоставлены управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа

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