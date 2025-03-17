На ЕВРАЗ ЗСМК появился первый тепловоз на дистанционном управлении

УрБК, Екатеринбург, 17.03.2025. ЕВРАЗ ЗСМК направил более 100 млн руб. на обновление автопарка в рамках долгосрочной ...26.02.2025 Восемь сотрудников ЕВРАЗа удостоены звания «Профессиональный инженер России»
УрБК, Екатеринбург, 26.02.2025. Восемь сотрудников ЕВРАЗа удостоены звания «Профессиональный инженер России» в рамках ...01.07.2024 ЕВРАЗ ЗСМК за три года вложил 200 млн рублей в приобретение новой техники для автопарка предприятия
УрБК, Екатеринбург, 01.07.2024. За последние три года ЕВРАЗ ЗСМК вложил 200 млн руб. в приобретение новой техники для ...25.01.2023 Для автотранспортного управления ЕВРАЗ ЗСМК закупили новую технику
УрБК, Екатеринбург, 25.01.2023. ЕВРАЗ ЗСМК приобрел два новых автобуса для перевозки сотрудников комбината. Данные ...22.08.2019 На ЕВРАЗ ЗСМК освоили производство непрерывнолитой заготовки сечением 130×130 мм
УрБК, Екатеринбург, 22.08.2019. На ЕВРАЗ ЗСМК освоили производство новой продукции — непрерывнолитой заготовки сечением ...