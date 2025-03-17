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На ЕВРАЗ ЗСМК появился первый тепловоз на дистанционном управлении

УрБК, Екатеринбург, 26.03.2025. На ЕВРАЗ ЗСМК появился первый тепловоз на дистанционном управлении. Проект был реализован в рамках долгосрочной программы изменений «ЕВРАЗ Будущего». Планируется его масштабирование на другие подразделения компании. Переход на новый способ управления тепловозом явился ответом на дефицит персонала и позволил повысить производительность труда. Об этом сообщает региональный центр корпоративных отношений «Сибирь» горно-металлургического холдинга.

На ЕВРАЗ ЗСМК появился первый тепловоз на дистанционном управлении
Фото предоставлено управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа

«Этот проект — яркий пример того, как инновации могут служить одновременно эффективности бизнеса и благополучию людей, работающих на ЕВРАЗ ЗСМК. Реализация проекта стала возможной благодаря слаженной работе команды: руководителей УЖДТ, менеджеров Бизнес-системы ЕВРАЗа, ИТ-специалистов и юристов», — отметила директор по транспорту и логистике ЕВРАЗ ЗСМК Наталья Иванова.

Пульт дистанционного управления позволяет машинисту управлять локомотивом за пределами кабины, прицеплять и отцеплять вагоны, а также чугуновозные ковши без посторонней помощи. Ранее локомотивная бригада состояла из двух человек: машиниста и его помощника. Отметим, что специальность помощника является дефицитной. Теперь машинист может самостоятельно контролировать все операции, а помощники переведены на другие должности. Также за работу с дистанционным управлением машинисты получают доплату.

«Для ЕВРАЗ ЗСМК цифровизация — это не просто модное веяние, а стратегический вектор развития, направленный на повышение производительности и безопасности труда. Это инвестиции в людей, инвестиции в будущее компании. Совершенствование производственных процессов — наш приоритет», — подчеркнул директор по развитию Бизнес-системы ЕВРАЗа дивизиона «Сибирь» Алексей Алексеев.
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