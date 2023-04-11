ЕВРАЗ развивает цифровые сервисы

Специалисты ЕВРАЗ ЗСМК запустили систему дистанционного управления кранами на участке адъюстажа машины непрерывного литья заготовок. В подготовку и запуск проекта было вложено 6 млн руб.







Нововведение позволит снизить трудозатраты сотрудников и свести к минимуму простои техники, а также повысит безопасность работ на участке. Управление краном ведется из отдельного помещения на соседнем участке. На грузоподъемное оборудование было установлено 10 камер, шкафы с системами радио- и видеоуправления и комплекс программного обеспечения. Шесть мониторов обеспечивают детальный обзор площадки, что позволяет свести к минимуму количество слепых зон. Также у машиниста есть возможность управлять несколькими кранами по очереди. В случае возникновения нештатной ситуации специалист может управлять краном непосредственно из кабины.







Стоит отметить, что это первый подобный проект на предприятиях ЕВРАЗа. На дистанционном управлении работает пока один кран, который перемещает раскаленную заготовку. В дальнейшем будет открыт доступ еще к двум агрегатам на том же участке. Кроме того, специалисты комбината разрабатывают программу тиражирования технологии в другие цехи ЕВРАЗ ЗСМК.



Еще 3 млн руб. было потрачено на реализацию проекта цифровизации транспорта на другом предприятии группы компаний — ЕВРАЗ КГОК. Заказ автомобиля и локомотивов для производственных нужд теперь здесь производится с помощью приложения на смартфоне. Проект позволил заменить диспетчеров на цифровые платформы.







На данный момент система автоматической диспетчеризации распространяется на 13 грузовых и 20 легковых автомобилей, а также четыре тепловоза. В планах предприятия — расширить парк задействованной техники.



Теперь для выполнения производственных задач на территории комбината работники подразделений заказывают транспорт виртуальному чат-боту. Цифровая платформа фиксирует, куда и какой транспорт будет подан, время использования техники, контактные данные водителя или машиниста. На служебный смартфон экипажа заказываемого транспорта автоматически поступают данные о маршруте следования и характере работ.



«Предприятия ЕВРАЗа продолжают внедрять цифровые проекты. Их реализация на базе ЕВРАЗ КГОК позволила повысить производительность подразделений: оптимизировать время оформления заявки, снизить простои техники и свести к минимуму участие человека в диспетчеризации», — рассказал вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона «Урал» Денис Новоженов.







Программное обеспечение для нового проекта разработали специалисты дирекции по информационной деятельности ЕВРАЗа. На первом этапе цифровой продукт был внедрен на легковом и грузовом транспорте, затем — на маневровых тепловозах и локомотивах.



Фото предоставлены управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа