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ЕВРАЗ открыл новые учебные лаборатории в Центре профессиональных компетенций в Таштаголе

УрБК, Екатеринбург, 21.03.2025. ЕВРАЗ открыл новые учебные лаборатории в Центре профессиональных компетенций в Таштаголе. Масштабная реконструкция помещений Центра проводилась совместно с администрацией Кемеровской области. Проект реконструкции обошелся в 52 млн руб. Из них более 15 млн руб. было выделено ЕВРАЗом на ремонтные работы, а 25 млн руб. — на оснащение лабораторий современным оборудованием. 12 млн руб. были выделены из областного бюджета. Об этом сообщает региональный центр корпоративных отношений «Сибирь» горон-металлургического холдинга.

ЕВРАЗ открыл новые учебные лаборатории в Центре профессиональных компетенций в Таштаголе
Фото предоставлено управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа

«Таштагольский техникум — наше базовое учебное учреждение, где обучают квалифицированных работников для шахт ЕВРАЗа «Таштагольская» и «Шерегешская». Сегодня студенты, благодаря реализованному проекту реконструкции, могут получать качественную и практическую подготовку на оборудовании, которое мы используем на наших предприятиях. Нам удалось создать образ современного образовательного учреждения, в которое хочется приходить, в котором интересно погружаться в мир будущих специальностей и профессий», — отметил директор по персоналу и социальным вопросам дивизиона «Сибирь» ЕВРАЗа Александр Уманец.

Реконструкция затронула второй этаж здания. Были отремонтированы и оборудованы тренажерами и стендами лаборатории гидравлики и механики, цифровой шахты, электромонтажных работ и другие помещения.

Отметим, что Центр профессиональных компетенций оборудован на базе Таштагольского техникума горных технологий и сферы обслуживания (ТТГТиСО). Благодаря совместной работе с ЕВРАЗом в 2024 году набор абитуриентов на горнорудные направления вырос с 75 до 125 человек. Компания планирует нарастить этот показатель до 250 абитуриентов в год.
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