ЕВРАЗ открыл новые учебные лаборатории в Центре профессиональных компетенций в Таштаголе

УрБК, Екатеринбург, 14.01.2025. ЕВРАЗ за пять лет выделил на развитие Таштагольского района более 280 млн руб. Средства ...10.10.2024 ЕВРАЗ выделил 3 млн рублей для оснащения лабораторий Кузнецкого индустриального техникума
УрБК, Екатеринбург, 10.10.2024. ЕВРАЗ выделил 3 млн рублей для оснащения лабораторий Кузнецкого индустриального ...04.09.2024 ЕВРАЗ в рамках программы «Инженерный бакалавриат» выделил СибГИУ на оснащение материально-технической базы грант в 16 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 04.09.2024. ЕВРАЗ вручил Сибирскому государственному индустриальному университету (СибГИУ) грант в ...14.02.2024 ЕВРАЗ ЗСМК поощрил студентов Кузбасса именными и корпоративными стипендиями
УрБК, Екатеринбург, 14.02.2024. ЕВРАЗ ЗСМК вручил 63 студентам пяти базовых образовательных учреждений в Новокузнецке и ...15.12.2022 ЕВРАЗ выделил более 6 млн рублей для подготовки специалистов горно-металлургической отрасли
УрБК, Екатеринбург, 15.12.2022. ЕВРАЗ профинансировал открытие полигона сварочных работ в Таштагольском техникуме ...