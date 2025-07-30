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В Екатеринбурге утвердили программу ключевых мероприятий в честь празднования 302-летия города

УрБК, Екатеринбург, 04.08.2025. В Екатеринбурге утверждена программа ключевых мероприятий в честь празднования 302-летия со дня основания города. Хэдлайнером праздника станет певица Алсу. Об этом сообщил в личном Telegram-канале глава города Алексей Орлов.

Он напомнил, что в этом году основные мероприятия состоятся в субботу, 16 августа. В праздничную программу войдут музыкальные концерты, театрализованные представления, выставки и спортивные состязания всероссийского уровня.

Также запланировано проведение фестиваля ландшафтного искусства «Атмофест», Городской свадьбы. Кроме того, состоится церемония награждения победительницы конкурса «Мисс Екатеринбург-2025».

Завершится празднование фейерверком, который начнется в 22:30 в акватории городского пруда.

Полный список мероприятий опубликован на сайте администрации города.

Ранее А. Орлов сообщал, что в День города, 16 августа, проезд на всех видах городского общественного транспорта, а также уличная парковка будут бесплатными.
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