В Екатеринбурге утвердили программу ключевых мероприятий в честь празднования 302-летия города

УрБК, Екатеринбург, 30.07.2025. В Екатеринбурге в День города, 16 августа, проезд на всех видах городского ...01.08.2024 День города в Екатеринбурге пройдет в рамках концепции «300 + 1»
УрБК, Екатеринбург, 01.08.2024. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление о проведении Дня города. Об ...21.08.2023 Глава Екатеринбурга Алексей Орлов поблагодарил работников служб благоустройства за оперативную уборку города после празднования 300-летия
УрБК, Екатеринбург, 21.08.2023. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов выразил благодарность всем, кто принимал участие в ...21.07.2023 Глава Екатеринбурга Алексей Орлов рассказал о ключевых мероприятиях в рамках празднования 300-летия города
УрБК, Екатеринбург, 21.07.2023. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов рассказал о мероприятиях, которые пройдут в городе в ...03.04.2023 Власти Екатеринбурга в этом году решили включить День строителя в программу празднования 300-летия города
УрБК, Екатеринбург, 03.04.2023. В Екатеринбурге День строителя в этом году будет отмечаться в рамках празднования ...