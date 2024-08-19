В Екатеринбурге в День города проезд на общественном транспорте и уличная парковка будут бесплатными

УрБК, Екатеринбург, 19.08.2024. В Екатеринбурге в День города, 17 августа, праздничные площадки посетили более 350 ...

В Екатеринбурге в День города праздничные площадки посетили более 350 тыс. человек

УрБК, Екатеринбург, 01.08.2024. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление о проведении Дня города. Об ...

День города в Екатеринбурге пройдет в рамках концепции «300 + 1»

УрБК, Екатеринбург, 03.04.2023. В Екатеринбурге День строителя в этом году будет отмечаться в рамках празднования ...

Власти Екатеринбурга в этом году решили включить День строителя в программу празднования 300-летия города

В 2021 году в Екатеринбурге не будут повышать стоимость проезда в общественном транспорте

УрБК, Екатеринбург, 08.04.2021. В 2021 году в Екатеринбурге не будут повышать стоимость проезда в общественном ...