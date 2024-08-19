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В Екатеринбурге в День города проезд на общественном транспорте и уличная парковка будут бесплатными

УрБК, Екатеринбург, 30.07.2025. В Екатеринбурге в День города, 16 августа, проезд на всех видах городского общественного транспорта, а также уличная парковка будут бесплатными. Об этом по итогам заседания оргкомитета сообщил в личном Telegram-канале глава города Алексей Орлов.

Он отметил, что традиционно отправной точкой многодневного праздника станет День строителя в Историческом сквере.

«В течение двух недель, с 9 по 23 августа, состоится около 300 различных мероприятий. Все они пройдут под эгидой Года защитника Отечества, объявленного Президентом России. Готовим насыщенную культурную и развлекательную программу: концерты, ярмарки, просветительские проекты, выставки, спортивные состязания и так далее», — рассказал А. Орлов.

Все праздничные мероприятия будут проходить в центре и в каждом районе Екатеринбурга. Особое внимание будет направлено на безопасность, а также инклюзивность, чтобы праздник стал доступным людям с ограниченными возможностями, резюмировал А. Орлов.

Отметим, что власти Екатеринбурга не в первый раз предоставляют бесплатный проезд во время массовых мероприятий. Например, в День Победы возможностью бесплатного проезда в городском наземном транспорте воспользовались более 300 тыс. пассажиров.
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