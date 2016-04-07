Власти Екатеринбурга в этом году решили включить День строителя в программу празднования 300-летия города

УрБК, Екатеринбург, 03.04.2023. В Екатеринбурге День строителя в этом году будет отмечаться в рамках празднования 300-летия города. Об этом в личном Telegram-канале написал глава муниципалитета Алексей Орлов.
«В Екатеринбурге очень мощная строительная отрасль, поэтому ее профессиональный праздник традиционно отмечается широко. Ведь строители — это те, кто создал наш город и продолжает делать его еще современнее и комфортнее», — написал градоначальник.
Мероприятия, приуроченные ко Дню строителя, начнутся в июне. Среди них — конкурсы профессионального мастерства, юбилейная XХ Спартакиада предприятий строительного комплекса, конкурс «Миссис Стройкомплекс», массовые велогонки и множество других тематических событий.
Кульминацией праздника станут народные гуляния, которые пройдут 12 августа. Власти города ожидают, что на них соберутся десятки тысяч екатеринбуржцев и гостей города. По замыслу организаторов праздника, День строителя станет отправной точкой многодневного празднования 300-летия Екатеринбурга в Историческом сквере.
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