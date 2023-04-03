В Академическом районе Екатеринбурга 12 августа отметят День строителя

УрБК, Екатеринбург, 26.07.2023. В Академическом районе Екатеринбурга 12 августа пройдут праздничные мероприятия, посвященные Дню строителя. В этом году праздник будет отмечаться в рамках фестивальной недели, посвященной 300-летию уральской столицы, сообщает пресс-служба АО СЗ «РСГ-Академическое».



Так, у плотины на территории Преображенского парка пройдут различные соревнования и игры для гостей и жителей района. Также застройщик подготовил для горожан интересную фотозону и подарки.



Мероприятия в Академическом районе пройдут в рамках общегородского празднования Дня строителя, основные события которого состоятся в Историческом сквере. Здесь для горожан будут проведены строительные мастер-классы и выставка специализированной техники. В рамках праздника также пройдут конкурс «Миссис Стройкомплекс», летняя спартакиада предприятий строительного комплекса, национальные и региональные конкурсы профмастерства, фотопроект «Моя строительная династия» и велозаезд в честь Дня строителя.



Развлечения для горожан подготовят и екатеринбургские строительные компании, а среди работников отрасли будут разыграны подарки. Кроме того, в праздничный день для жителей города с концертами выступят Леонид Агутин и группа Reflex.



Добавим, что на время проведения праздничных мероприятий будет перекрыто движение транспорта на центральных улицах Екатеринбурга. Так, в течение всего дня 12 августа будет закрыт проезд для автомобилей по проспекту Ленина, на участке от улицы 8 Марта до улицы Пушкина.