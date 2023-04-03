В Академическом районе Екатеринбурга 12 августа отметят День строителя

УрБК, Екатеринбург, 03.04.2023. В Екатеринбурге День строителя в этом году будет отмечаться в рамках празднования ...17.08.2022 В Академическом районе Екатеринбурга готовятся к празднованию Дня города
УрБК, Екатеринбург, 17.08.2022. В Академическом районе Екатеринбурга в ближайшую субботу (20 августа) пройдут ...10.08.2022 В Академическом районе Екатеринбурга 12 августа торжественно отметят День строителя
УрБК, Екатеринбург, 10.08.2022. В Академическом районе Екатеринбурга в пятницу, 12 августа, впервые массово отпразднуют ...10.08.2015 В Академическом районе отпраздновали День строителя
УрБК, Екатеринбург, 10.08.2015. В районе Академический Екатеринбурга прошло празднование Дня строителя. Об этом ...06.08.2013 В Екатеринбурге 10 августа пройдут массовые гулянья, посвященные Дню строителя
УрБК, Екатеринбург, 06.08.2013. В екатеринбургском ЦПКиО им. Маяковского 10 августа пройдут массовые гулянья, ...