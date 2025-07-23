В I половине 2025 года российские покупатели увеличили покупки люксовых вещей зарубежных брендов в два раза

Материалы по теме

Пассажиропоток на международных рейсах авиакомпаний РФ в первом полугодии вырос на 2,2%

УрБК, Москва, 23.07.2025. Российские авиакомпании в первом полугодии перевезли на международных рейсах 12,7 млн ...

Россиянки стали покупать более дорогую азиатскую косметику

УрБК, Москва, 17.07.2025. В России покупательницы стали чаще выбирать более дорогую косметику из Южной Кореи, Китая, ...

Средний чек на покупку российских брендов одежды и обуви за год увеличился на 11%

Средний чек на покупку одежды российских брендов по итогам I квартала 2025 года составил 3,1 тыс. руб. За год рост ...

Средний чек на покупку российских брендов одежды и обуви за год увеличился на 11%

УрБК, Москва, 26.06.2025. Средний чек на покупку одежды российских брендов по итогам I квартала 2025 года составил 3,1 ...

В России отмечается рост доли люксовых товаров на fashion-рынке

УрБК, Москва, 21.05.2025. Россияне стали чаще покупать люксовые товары на fashion-рынке, сообщает «Коммерсантъ» со ...