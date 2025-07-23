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В I половине 2025 года российские покупатели увеличили покупки люксовых вещей зарубежных брендов в два раза

УрБК, Москва, 01.08.2025. В I половине 2025 года российские покупатели увеличили покупки люксовых вещей зарубежных брендов в два раза. Общий товарооборот в этом сегменте составил 175,2 млн руб., что больше прошлого года на 101%, пишет «Коммерсант» со ссылкой на подсчеты сервиса международной доставки CDEK.Shopping.

При этом средний чек заказа чуть снизился — до 58 тыс. руб. (–1% за год).

Среди лидеров по числу заказов остаются Tiffany&Co, Gucci и Balenciaga, а также Miu Miu. У них потребители из России предпочитают покупать аксессуары и украшения.

Также в топе продаж сервиса в I полугодии были солнцезащитные очки Miu Miu стоимостью 50–80 тыс. руб., сумка Gucci Ophidia за 70–300 тыс. руб. в зависимости от размера и браслет Tiffany&Co. Return to Tiffany (50–370 тыс. руб.).

В категории «одежда» по заказам на CDEK.Shopping лидировали толстовки Stone Island (50–60 тыс. руб.) и футболки Jil Sander (25–180 тыс. руб.)

На рост интереса к зарубежному люксу в России влияет укрепившийся рубль, эффект отложенного спроса после ухода из РФ западных компаний, а также растущие доходы отдельных групп населения, полагают эксперты.

Ранее сообщалось, что российские покупательницы стали чаще выбирать более дорогую косметику из Южной Кореи, Китая, Японии и других азиатских стран. В первом полугодии 2025 году средний чек вырос на 8,3%.
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