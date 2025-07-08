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Сегодня, 13:22

Россиянки стали покупать более дорогую азиатскую косметику

УрБК, Москва, 17.07.2025. В России покупательницы стали чаще выбирать более дорогую косметику из Южной Кореи, Китая, Японии и других азиатских стран. В первом полугодии 2025 году средний чек вырос на 8,3%, несмотря на то, что количество отпущенного товара сократилось в два раза год к году, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на данные сети косметического ритейлера «Л'этуаль».

Аналитики рассказали, что с января по июнь этого года сеть реализовала 2 млн единиц товара, в аналогичный период прошлого года — 4 млн. При этом средний чек увеличился до 1,3 тыс. руб.

По мнению экспертов «Чек Индекса», средний чек вырос благодаря тому, что россиянки стали выбирать более качественные товары в премиальном сегменте.

Другая известная косметическая сеть «Золотое яблоко» также сообщает об увеличении среднего чека на азиатскую косметику — с 1,3 до 1,5 тыс. руб. Однако у этой компании динамика продаж в сегменте натуральной косметики из Азии в сравнении с прошлым годом не изменилась.

Оба ритейлера отметили, что у российских покупательниц самый высокий спрос в азиатском сегменте сформировался на корейскую косметику.

Директор по исследовательской деятельности Института развития предпринимательства и экономики Елена Кузьмина объяснила всплеск интереса к косметике из Азии, особенно Южной Кореи, тем, что из России ушли многие западные бренды.

Как показывают данные Ассоциации международной торговли Южной Кореи, экспорт косметических средств в Россию в I и II кварталах 2025 года вырос до 208,2 млн долл., что на 11% больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Также аналитики отмечают общемировой тренд на покупку меньшего числа более дорогих товаров с высокой эффективностью. Он обусловлен как инфляцией, так и модой на разумное потребление.
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