Россиянки стали покупать более дорогую азиатскую косметику

УрБК, Москва, 17.07.2025. Импорт легковых автомобилей из Южной Кореи в Россию в январе-июне 2025 года вырос в 1,4 раза ...08.07.2025 Спрос россиян на путешествия в северные регионы за год вырос на 43%
УрБК, Москва, 08.07.2025. Россияне чаще стали выбирать для путешествий северные и арктические региона страны. За ...26.06.2025 Россия увеличила закупку лапши из Южной Кореи
УрБК, Москва, 26.06.2025. За май Южная Корея продала России лапши разных видов на 4,2 млн долл. США (за 967 тонн), это ...21.05.2025 В России отмечается рост доли люксовых товаров на fashion-рынке
УрБК, Москва, 21.05.2025. Россияне стали чаще покупать люксовые товары на fashion-рынке, сообщает «Коммерсантъ» со ...21.06.2024 Свердловчане в 2024 году стали на 21% чаще выбирать путешествия в Китай
УрБК, Екатеринбург, 21.06.2024. В 2024 году поток туристов из Свердловской области в Китай вырос на 21%. К такому ...