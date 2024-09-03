Свердловский Роспотребнадзор обязал магазин «Золотое яблоко» возвращать ранее приобретенные на сайте товары

УрБК, Екатеринбург, 03.09.2024. Свердловский Роспотребнадзор подал в суд на магазин «Золотое яблоко» (ООО «Екатеринбург Яблоко») из-за отказа в возврате товаров. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



Екатеринбуржцы обратились в Управление Роспотребнадзора по Свердловской области с жалобой на магазин из-за невозможности вернуть покупки, приобретенные на сайте. Обращения датируются 2023-2024 годами.



Согласно законодательству, в течение семи дней клиент магазина может вернуть товар продавцу. В свою очередь, он за десять дней обязан вернуть деньги покупателю (исключая расходы на доставку товара).



Для защиты прав потребителей Роспотребнадзор направил в Ленинский районный суд Екатеринбурга заявление. В документе сказано, что отказ магазина возвращать товары после покупки на сайте «Золотого яблока» является противоправным. После обращения в суд интернет-магазин скорректировал условия возврата товаров, а ведомство отказалось от искового заявления.