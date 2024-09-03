Свердловский Роспотребнадзор обязал магазин «Золотое яблоко» возвращать ранее приобретенные на сайте товары

УрБК, Екатеринбург, 15.04.2024. Чкаловский районный суд Екатеринбурга взыскал с интернет-магазина Wildberries 477,5 ...22.05.2023 Роспотребнадзор помог жительнице Нижнего Тагила вернуть деньги за навязанный товар при покупке смартфона
УрБК, Екатеринбург, 22.05.2023. Нижнетагильский отдел Управления Роспотребнадзора помог местной жительнице вернуть ...22.11.2021 Интернет-магазин «Золотое яблоко» в Екатеринбурге оштрафован на 10 тыс. рублей за отказ в возврате товара
УрБК, Екатеринбург, 22.11.2021. Интернет-магазин «Золотое яблоко» (ООО «Екатеринбург-Яблоко») оштрафован на 10 тыс. ...26.04.2018 Суд обязал онлайн-магазин «Все инструменты. РУ» выплатить свердловчанину 47 тыс. руб. за испорченный товар
УрБК, Екатеринбург, 26.04.2018. Суд в Свердловской области обязал онлайн-магазин ООО «Все инструменты. РУ» выплатить ...25.08.2015 Магазин «Золотое яблоко» переезжает в ТЦ Crystals
УрБК, Екатеринбург, 25.08.2015. Магазин торговой сети «Золотое яблоко» переезжает в ТЦ Crystals, расположенный на ...