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03.09.2024

Свердловский Роспотребнадзор обязал магазин «Золотое яблоко» возвращать ранее приобретенные на сайте товары

УрБК, Екатеринбург, 03.09.2024. Свердловский Роспотребнадзор подал в суд на магазин «Золотое яблоко» (ООО «Екатеринбург Яблоко») из-за отказа в возврате товаров. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Екатеринбуржцы обратились в Управление Роспотребнадзора по Свердловской области с жалобой на магазин из-за невозможности вернуть покупки, приобретенные на сайте. Обращения датируются 2023-2024 годами.

Согласно законодательству, в течение семи дней клиент магазина может вернуть товар продавцу. В свою очередь, он за десять дней обязан вернуть деньги покупателю (исключая расходы на доставку товара).

Для защиты прав потребителей Роспотребнадзор направил в Ленинский районный суд Екатеринбурга заявление. В документе сказано, что отказ магазина возвращать товары после покупки на сайте «Золотого яблока» является противоправным. После обращения в суд интернет-магазин скорректировал условия возврата товаров, а ведомство отказалось от искового заявления.
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