Свердловский областной суд взыскал с компании «СДЭК.Маркет» более 150 тыс. рублей за срыв сроков доставки ноутбука

УрБК, Екатеринбург, 22.12.2023. Свердловский областной суд подтвердил решение нижестоящей инстанции о взыскании с ООО «СДЭК.Маркет» 151 тыс. 827 руб. за срыв сроков поставки товара. Компания не только сорвала срок доставки ноутбука, но и отказалась возвращать деньги заказчику, сообщает пресс-служба ведомства.



Как установил суд, в январе 2023 года житель Екатеринбурга заключил договор с ООО «СДЭК.Маркет» на покупку ноутбука и заплатил за него 118 тыс. 827 руб. По условиям договора срок доставки составлял от одного до двух месяцев, и ноутбук должен был прийти не позднее 25 января 2023 года. Однако в установленный срок товар не пришел, а когда клиент попросил вернуть деньги, представители компании перестали отвечать на его сообщения.



Заказчик обратился Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга с иском о расторжении договора купли-продажи и возврате денежных средств, а также взыскании морального вреда. В судебном заседании выяснилось, что сервис создал заказ только 31 января 2023 года, ноутбук принят на доставку на следующий день, а прибыл в пункт выдачи товара 18 февраля.



Суд удовлетворил иск частично, постановив взыскать с ООО «СДЭК.Маркет» оплату по договору, а также компенсацию морального вреда (3 тыс. руб.) и штраф (30 тыс. руб.).



Ответчик подал апелляцию в вышестоящую инстанцию, однако решение было оставлено без изменений.