Свердловский областной суд взыскал с компании «СДЭК.Маркет» более 150 тыс. рублей за срыв сроков доставки ноутбука

УрБК, Екатеринбург, 08.08.2023. Житель Екатеринбурга обратился в консультационный пункт для потребителей ФБУЗ «Центр ...20.01.2023 Свердловский Роспотребнадзор помог потребителю получить от «М.Видео» компенсацию за продажу неисправного ноутбука в размере 420 тыс. рублей
УрБК, Екатеринбург, 20.01.2023. Специалисты Консультационного пункта Центрального Екатеринбургского Филиала ФБУЗ «Центр ...08.11.2021 «Екатеринбурггаз» по решению суда обязан уплатить свердловчанину более 140 тыс. рублей за срыв сроков подключения
УрБК, Екатеринбург, 08.11.2021. Житель поселка Мичуринский, расположенного под Екатеринбургом, в судебном порядке ...20.09.2018 В Екатеринбурге суд взыскал с магазина «Связной» более 500 тыс. рублей за неисправный ноутбук
УрБК, Екатеринбург, 20.09.2018. Верх-Исетский суд Екатеринбурга взыскал с АО «Связной-Логистика» более 500 тыс. руб. за ...05.03.2018 Житель Екатеринбурга отсудил у фирмы «Спектр» свыше 180 тыс. руб. за украденный ноутбук
УрБК, Екатеринбург, 05.03.2018. Житель Екатеринбурга отсудил у ООО «Спектр» более 180 тыс. руб. за утерю сданного в ...