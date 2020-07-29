В Екатеринбурге покупатель взыскал с компании «Азон» более 500 тыс. рублей за навязанные к приобретению товары

УрБК, Екатеринбург, 29.07.2020. Свердловский областной суд взыскал с интернет-магазина ООО «Канон Ру» более 1,4 млн ...21.11.2019 Суд обязал компанию «Автореал» выплатить 661 тыс. рублей за продажу автомобиля с дефектами в Ревде
УрБК, Екатеринбург, 21.11.2019. Свердловский областной суд отменил решение Ревдинского городского суда, который ранее ...17.04.2019 Агентство недвижимости «Добродел» в Екатеринбурге выплатит клиенту более 700 тыс. рублей из-за сорванной сделки
УрБК, Екатеринбург, 17.04.2019. В Екатеринбурге агентство недвижимости заплатит клиенту более 700 тыс. руб. за ...23.07.2018 В Екатеринбурге суд постановил взыскать с «Мехового сэконд-хэнда» 42 тыс. рублей за некачественную шубу
УрБК, Екатеринбург, 23.07.2018. Кировский районный суд Екатеринбурга постановил взыскать с магазина «Меховой ...03.05.2018 Компания «Желдорипотека» заплатит екатеринбуржцу 143 тыс. рублей за нарушение срока сдачи дома
УрБК, Екатеринбург, 03.05.2018. Железнодорожный районный суд Екатеринбурга взыскал с АО «Желдорипотека» в пользу жителя ...