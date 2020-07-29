В Екатеринбурге покупатель взыскал с компании «Азон» более 500 тыс. рублей за навязанные к приобретению товары

УрБК, Екатеринбург, 04.04.2024. В Екатеринбурге продавцы ООО «Азон» на презентации-продаже массажных принадлежностей и другой бытовой продукции убедили местного жителя для оплаты всех понравившихся товаров заключить договор потребительского кредита на 151 тыс. руб. с ПАО «МТС-Банк». Об этом сообщает пресс-служба свердловского облсуда.



Вскоре мужчина решил расторгнуть договор купли-продажи и вернуть все товары продавцу. Однако компания в расторжении договора отказала. Тогда мужчина обратился в Ленинский районный суд с иском о признании недействительными договора купли-продажи и кредитного договора и взыскании солидарно с ООО «Азон» и ПАО «МТС-Банк» убытков в размере 191 тыс. 119 руб., неустойки в размере 591 тыс. 920 руб., 15 тыс. руб. компенсации морального вреда, расходов по оплате услуг представителя (15 тыс. руб.) и штрафа.



Исковые требования истца были удовлетворены частично. Судом расторгнут договор купли-продажи с ООО «Азон», взысканы убытки в размере 191 тыс. 119 руб., 5 тыс. руб. компенсации морального вреда, неустойка в размере 50 тыс. руб., расходы по оплате услуг представителя (25 тыс. руб.), штраф в размере 123 тыс. 059 руб.



Но истец подал апелляционную жалобу в свердловский облсуд с требованием пересчитать неустойку и взыскать денежные суммы солидарно с продавца и банка.



Судебная коллегия по гражданским делам при рассмотрении материалов дела сочла заслуживающим внимания довод апелляционной жалобы о расчете неустойки. В этой части решение Ленинского районного суда было изменено. Суд апелляционной инстанции увеличил размер неустойки до 545 тыс. 340 руб., а размер штрафа — до 370 тыс. 729 руб.