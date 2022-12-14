Суд взыскал с авиакомпании «Победа» более 175 тыс. рублей за отказ в возвращении билетов после отмены рейсов

УрБК, Екатеринбург, 14.12.2022. Многодетный житель Екатеринбурга отсудил у авиакомпании «Аэрофлот» 68 тыс. 755 руб. за ...28.08.2019 Суд обязал авиакомпанию «Победа» оплатить двум пассажирам из Первоуральска стоимость неиспользованных билетов
УрБК, Екатеринбург, 28.08.2019. В Свердловской области суд обязал ООО «Авиакомпания «Победа» выплатить 23,6 тыс. руб. ...22.06.2017 Свердловский Роспотребнадзор оштрафовал авиакомпанию «Победа» за нарушение прав потребителей
УрБК, Екатеринбург, 22.06.2017. Управление Роспотребнадзора по Свердловской области оштрафовало на 20 тыс. руб. ...18.05.2016 В Екатеринбурге суд оштрафовал «Аэрофлот» за отсутствие пассажира в списках на вылет
УрБК, Екатеринбург, 18.05.2016. Кировский районный суд Екатеринбурга оштрафовал «Аэрофлот» за нарушение прав ...05.08.2015 Авиакомпанию «Победа» оштрафовали на 100 тыс. руб. за недобросовестную рекламу
УрБК, Москва, 05.08.2015. Авиакомпания «Победа» оштрафована на 100 тыс. руб. за недобросовестную рекламу. Об этом ...