Суд взыскал с авиакомпании «Победа» более 175 тыс. рублей за отказ в возвращении билетов после отмены рейсов

УрБК, Екатеринбург, 11.10.2023. Свердловский областной суд поддержал иск семьи из Екатеринбурга, которая добивалась возврата денег с авиакомпании «Победа» за несостоявшийся рейс. Как сообщает пресс-служба областного суда, глава семьи приобрел в 2020 году авиабилеты по направлению Екатеринбург — Анталья за 80 тыс. 784 руб.



Вылет, который должна была осуществить авиакомпания «Победа», был запланирован на сентябрь 2020 года, но был отменен в связи с технической неисправностью воздушного судна. Семье пришлось приобретать новые билеты до Москвы и далее до Антальи, но уже у авиакомпании «Аэрофлот». Их стоимость составила 79 тыс. 890 руб.



Вернувшись из Турции, пассажир обратился в авиакомпанию «Победа» с претензией о возмещении убытков. Заявление было оставлено без удовлетворения. После этого мужчина обратился в Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга с иском о взыскании стоимости билетов, неустойки за нарушение сроков возмещения убытков в размере 80 тыс. 784 руб., убытков в размере 79 тыс. 890 руб., процентов в сумме 15 тыс. 211 руб., а также 50 тыс. руб. компенсации морального вреда и штрафа.



Суд иск удовлетворил частично: с «Победы» была взыскана стоимость билетов, неустойка в размере 50 тыс. руб., 5 тыс. руб. компенсации морального вреда и 4 тыс. руб. штрафа.



В свердловском облсуде по итогам рассмотрения апелляции истца было принято решение увеличить размер штрафа до 40 тыс. руб. Авиакомпания «Победа» должна выплатить екатеринбуржцу 175 тыс. 784 руб.