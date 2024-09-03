В Екатеринбурге суд обязал OZON вернуть покупателю за невыданный товар более 43 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 03.09.2024. Свердловский Роспотребнадзор подал в суд на магазин «Золотое яблоко» (ООО «Екатеринбург ...16.08.2024 В Екатеринбурге суд обязал Ozon выплатить покупателю неисправной духовки более 100 тыс. рублей
УрБК, Екатеринбург, 16.08.2024. В Екатеринбурге суд обязал маркетплейс Ozon (ООО «Интернет Решения») выплатить 110 тыс. ...06.08.2013 Абоненты ОАО «Мегафон» теперь могут оплатить покупки в интернет-магазине Ozon.ru с мобильного счета
УрБК, Москва, 06.08.2013. У абонентов ОАО «МегаФон» появилась уникальная возможность оплачивать покупки в ...24.11.2011 В Екатеринбурге начал работу филиал интернет-магазина Ozon
УрБК, Екатеринбург, 23.11.2011. В Екатеринбурге открыл свой филиал один из крупнейших интернет-магазинов Ozon.ru. В ...24.12.2010 Интернет-магазин Ozon.ru ограничил возможность заказа покупок
УрБК, Москва, 24.12.2010. Пользователи российского интернет-магазина Ozon.ru в четверг не смогли заказать покупки: даже ...