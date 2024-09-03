В Екатеринбурге суд обязал OZON вернуть покупателю за невыданный товар более 43 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 10.04.2025. В Екатеринбурге суд обязал ООО «Интернет Решения» (OZON) вернуть деньги покупателю за невыданный товар, сообщает региональная пресс-служба Роспотребнадзора.



Сообщается, что екатеринбуржец оплатил покупки на OZON с помощью «OZON Карты». Однако он не смог получить товар, так как сменил номер телефона и потерял доступ к личному кабинету на маркетплейсе.



Поэтому товары были возвращены продавцу за истечением срока хранения.

После обращения в техподдержку потребителю сообщили, что деньги вернут на счет новой «OZON Карты» в течение 10 дней. Однако 19 тыс. руб. так и не поступили.



Консультационный пункт для потребителей составил исковое заявление в суд с требованием к ООО «Интернет Решения» (OZON) вернуть деньги.



Рассмотрев заявление, судья Железнодорожного судебного района взыскал с ООО «Интернет Решения» в пользу пострадавшего покупателя более 43 тыс. рублей.



Решение вступило в законную силу.