В Екатеринбурге запустят первый рейс электропоезда «Финист» до Верх-Нейвинска

УрБК, Москва, 28.09.2025. «Уральские авиалинии» открыли маршрут Москва — Геленджик. Авиагавань Геленджика приняла ...24.02.2025 РЖД сократит закупки электричек для регионов в 1,4 раза
УрБК, Москва, 21.02.2025. РЖД в 2025 году закупит для регионов 37 составов пригородных электропоездов. Это в 1,4 раза ...16.12.2024 В Екатеринбург прибыл первый рейс электропоезда «Финист» из Челябинска
УрБК, Екатеринбург, 16.12.2024. В Екатеринбург утром, 15 декабря, прибыл первый рейс электропоезда «Финист» из ...18.09.2024 РЖД с 15 декабря запустит электропоезд «Финист» из Екатеринбурга в Омск
УрБК, Екатеринбург, 18.09.2024. Свердловский филиал РЖД с 15 декабря запустит новый электропоезд «Финист» из ...18.09.2024 Между Екатеринбургом и Челябинском до конца этого года запустят скоростной электропоезд «Финист»
УрБК, Екатеринбург, 18.09.2024. Из Екатеринбурга в Челябинск через Каменск-Уральский в этом году запустят новый ...