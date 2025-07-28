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В Екатеринбурге запустят первый рейс электропоезда «Финист» до Верх-Нейвинска

УрБК, Екатеринбург, 31.07.2025. Из Екатеринбурга 1 августа 2025 года отправится первый рейс электропоезда «Финист» до Верх-Нейвинска. Об этом сообщает пресс-служба департамента информполитики Свердловской области.

Новый электропоезд будет ходить ежедневно. На маршрут добавят пять дополнительных пригородных рейсов.
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