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Вчера, 12:39

Парк общественного транспорта Екатеринбурга пополнится 15 трехсекционными трамваями

УрБК, Екатеринбург, 31.07.2025. Парк общественного транспорта Екатеринбурга пополнится 15 трехсекционными трамваями, об этом в личном Telegram-канале сообщил глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

Он уточнил, что сборка трамваев ведется на Усть-Катавском заводе.

«Современные, вместительные, полностью низкопольные, с климат-контролем, USB-зарядками и информтабло. Первые вагоны ждем в столице Среднего Урала в ближайшие месяцы. Все 15 трехсекционных трамваев будут курсировать по городу уже предстоящей зимой», — сообщил. А. Орлов.

Он также напомнил, что обновление парка общественного транспорта проходит в рамках транспортной реформы. В частности, за последние годы троллейбусный парк города по этой программе обновился на 50%.

В общей сложности предстоит обновить более тысячи единиц общественного транспорта — автобусов, троллейбусов и трамваев.

Напомним, завтра, 1 августа, по маршрутам №№ 49 и 51 начнут курсировать 12 новых автобусов-гармошек.
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