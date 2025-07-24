Парк общественного транспорта Екатеринбурга пополнится 15 трехсекционными трамваями

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УрБК, Екатеринбург, 24.07.2025. Закупленные для Екатеринбурга автобусы-гармошки начнут обслуживание маршрутов уже с 1 ...

Транспортный парк Екатеринбурга увеличится еще на 15 автобусов-«гармошек»

УрБК, Екатеринбург, 16.04.2025. В Екатеринбурге в рамках транспортной реформы будет закуплено 15 автобусов-«гармошек» ...

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В Екатеринбурге объявили конкурс на закупку 50 троллейбусов с удлиненным автономным ходом

УрБК, Екатеринбург, 25.09.2024. В Екатеринбурге в рамках поэтапной модернизации автопарка общественного транспорта ...

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До конца 2014 года власти Москвы почти полностью намерены обновить подвижной состав автобусного парка и более чем на ...