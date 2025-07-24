Парк общественного транспорта Екатеринбурга пополнится 15 трехсекционными трамваями

УрБК, Екатеринбург, 24.07.2025. Закупленные для Екатеринбурга автобусы-гармошки начнут обслуживание маршрутов уже с 1 ...16.04.2025 Транспортный парк Екатеринбурга увеличится еще на 15 автобусов-«гармошек»
УрБК, Екатеринбург, 16.04.2025. В Екатеринбурге в рамках транспортной реформы будет закуплено 15 автобусов-«гармошек» ...25.09.2024 В Екатеринбурге объявили конкурс на закупку 50 троллейбусов с удлиненным автономным ходом
В Екатеринбурге в рамках поэтапной модернизации автопарка общественного транспорта объявили конкурс на закупку 50 ...25.09.2024 В Екатеринбурге объявили конкурс на закупку 50 троллейбусов с удлиненным автономным ходом
УрБК, Екатеринбург, 25.09.2024. В Екатеринбурге в рамках поэтапной модернизации автопарка общественного транспорта ...16.11.2011 Московский троллейбусный парк ждет обновление
До конца 2014 года власти Москвы почти полностью намерены обновить подвижной состав автобусного парка и более чем на ...