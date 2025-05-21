Екатеринбуржцы с 1 августа смогут ездить на новых автобусах-гармошках

Муниципальный контракт заключен с компанией «Автотехком» ...07.05.2025 В Екатеринбурге определили поставщика 15 автобусов-гармошек
УрБК, Екатеринбург, 07.05.2025. В Екатеринбурге выбрали поставщика 15 автобусов-гармошек. Победителем торгов стала ...16.04.2025 Транспортный парк Екатеринбурга увеличится еще на 15 автобусов-«гармошек»
УрБК, Екатеринбург, 16.04.2025. В Екатеринбурге в рамках транспортной реформы будет закуплено 15 автобусов-«гармошек» ...03.04.2025 Для Екатеринбурга закупят 15 новых автобусов-гармошек
УрБК, Екатеринбург, 03.04.2025. Власти Екатеринбурга закупят 15 новых сочлененных автобусов вместимостью не менее 135 ...13.11.2023 На дороги Екатеринбурга в 2024 году выйдут 30 новых автобусов большого класса
УрБК, Екатеринбург, 13.11.2023. Администрация Екатеринбурга в I квартале 2024 года в рамках казначейского кредита ...