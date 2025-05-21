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Вчера, 17:44

Екатеринбуржцы с 1 августа смогут ездить на новых автобусах-гармошках

УрБК, Екатеринбург, 24.07.2025. Закупленные для Екатеринбурга автобусы-гармошки начнут обслуживание маршрутов уже с 1 августа, сообщает департамент информполитики города.

«По маршрутам №№ 49 и 51 будут курсировать 12 автобусов из 15 — еще три останутся в резерве, чтобы заменять проходящие техническое обслуживание», — заявил директор филиала «Гортранс — автобусные перевозки» Виктор Замков.

Автобусы-гармошки — это машины особо большого класса, работающие на газомоторном топливе и вмещающие более 150 пассажиров. Они будут особенно эффективны в часы пиковых нагрузок, так как являются более вместительными, чем стандартный автотранспорт. Их салоны оснащены кондиционерами, камерами видеонаблюдения, терминалами для оплаты, зарядками для мобильных устройств.

Напомним, что обновление парка общественного транспорта проходит в рамках транспортной реформы. Например, за последние годы, троллейбусный парк города по этой программе обновился на 50%.
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