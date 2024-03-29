Глава Пермского края Дмитрий Махонин посетил ММК-ЛМЗ и оценил инвестиционные проекты предприятия

УрБК, Магнитогорск, 29.03.2024. Лысьвенский металлургический завод (входит в Группу ПАО «ММК») в 2023 году впервые в ...08.06.2021 Глава Пермского края Дмитрий Махонин дал высокую оценку вкладу ММК в развитие региона
УрБК, Москва, 08.06.2021. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин дал высокую оценку инвестиционному вкладу ПАО ...07.06.2021 ММК и международная компания Danieli на ПМЭФ-2021 договорились о проведении совместной стратегической сессии
УрБК, Магнитогорск, 07.06.2021. В рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) Виктор Рашников, ...13.05.2021 На ММК-Лысьвенский металлургический завод установили кузов автомобиля LADA NIVA Travel
УрБК, Магнитогорск, 13.05.2021. В знак признания успешного сотрудничества ООО «ММК-Лысьвенский металлургический завод» ...11.12.2017 Магнитогорский металлургический комбинат завершил сделку по покупке Группы ЛМК
УрБК, Магнитогорск, 11.12.2017. Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) завершил сделку по приобретению активов ...