Глава Пермского края Дмитрий Махонин посетил ММК-ЛМЗ и оценил инвестиционные проекты предприятия

Фото предоставлено пресс-службой ПАО «ММК»

УрБК, Магнитогорск, 31.07.2025. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин осмотрел действующее производство ООО «ММК-Лысьвенский металлургический завод (входит в Группу ПАО «ММК»), побеседовал с рабочими и провел рабочую встречу с директором предприятия Владимиром Банщиковым.Директор предприятия рассказал главе края об итогах работы завода в I полугодии 2025 года и о реализации инвестиционных проектов «ММК-ЛМЗ» и возможностях укрепления промышленной кооперации в регионе.«ММК-ЛМЗ» заинтересован в расширении сотрудничества с другими предприятиями Прикамья, в проектах, реализуемых правительством региона. Видим здесь большой потенциал, готовы максимально способствовать реализации проектов, обеспечивать коллег своей продукцией и услугами», — заключил он.В свою очередь, Дмитрий Махонин поддержал инициативу создания на территории предприятия промышленного технопарка.«Это новые возможности для развития предприятия и новые рабочие места», — сказал Д. Махонин.После посещения заводских площадей, Д. Махонин побеседовал с представителями трудовой династии Муртазиных: Валерием Канафеевичем и его сыновьями Артемом и Тимуром, общий трудовой стаж которых на ЛМЗ составляет почти 40 лет.«Именно такие семьи — надежная опора для нашей промышленности», — резюмировал Д. Махонин.Добавим, ООО «ММК-Лысьвенский металлургический завод», входящий в Группу ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», является одним из ведущих российских производителей оцинкованного проката и проката с полимерными покрытиями на его основе. Также завод реализует ряд инвестпроектов: внедряет цифровую печать на металле, модернизирует железнодорожную инфраструктуру, обновляет станочный парк.Продукция завода широко применяется в автомобильной промышленности, строительной индустрии, отраслях общего машиностроения, при производстве бытовой техники.