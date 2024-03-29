УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 09:43

«ММК-ЛМЗ» в 2023 году выпустил рекордные 300 тыс. тонн металлопроката с защитными покрытиями

УрБК, Магнитогорск, 01.04.2024. В 2023 году Лысьвенский металлургический завод (входит в Группу ПАО «ММК») впервые выпустил свыше 300 тыс. т металлопроката с защитными покрытиями и более 50 тыс. т проката с премиальным покрытием. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Директор «ММК-ЛМЗ» Алексей Кузнецов рассказал, что пик производительности был достигнут в прошлогоднем октябре, когда отгрузка готовой продукции составила 31 тыс. 800 т в месяц.

«На столь значительный рост повлиял не только возросший спрос на продукцию, в первую очередь в строительной отрасли, но и меры по поддержанию бесперебойной работы агрегатов в условиях полной загрузки. Средства, вложенные в предыдущие годы в модернизацию оборудования, способствовали снижению простоев в 2023 году и выходу на рекордные объемы производимой в месяц продукции», — сообщил Алексей Кузнецов.

Напомним, что «ММК-Лысьвенский металлургический завод» фокусируется на развитии премиальной продукции — высокомаржинального проката с декоративным покрытием SteelАrt, а также металлопроката со сморщенным (текстурированным) покрытием. Спрос на эту продукцию непрерывно растет.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
29.03.2024 «ММК-ЛМЗ» выпустил в 2023 году 300 тыс. тонн металлопроката с защитными покрытиями

УрБК, Магнитогорск, 29.03.2024. Лысьвенский металлургический завод (входит в Группу ПАО «ММК») в 2023 году впервые в ...

15.03.2024 Группа ММК за год отгрузила на внутренний рынок более 1,7 млн тонн проката с покрытием

УрБК, Магнитогорск, 15.03.2024. В 2023 году Группа Магнитогорского металлургического комбината (ММК) отгрузила на рынок ...

07.11.2023 ММК представит свои возможности на «Металл-Экспо» в Москве

УрБК, Магнитогорск, 07.11.2023. Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) представит свою продукцию и ...

05.04.2022 Лысьвенский металлургический завод ММК запустил производство проката с покрытиями нового поколения

УрБК, Магнитогорск, 05.04.2022. В марте 2022 года Лысьвенский металлургический завод (общество Группы ПАО «ММК») ...

25.02.2021 В 2020 году «ММК — Лысьвенский металлургический завод» увеличил объем производства готовой продукции до 268 тыс. тонн

УрБК, Магнитогорск, 25.02.2021. Объем производства ООО «ММК — Лысьвенский металлургический завод» («ММК-ЛМЗ») ...

Популярные новости
04.03.2024В «Эксперт РА» спрогнозировали в 2024 году уход с российского рынка 15 банков06.03.2024В Екатеринбурге в рамках паблик-арт-программы «ЧО» в поддержку фонда «Антон тут рядом» продано 350 открыток27.03.2024В Екатеринбурге мошенники убедили мужчину перевести им более 7 млн рублей06.03.2024Количество одобрений заявок на кредиты в РФ может снизиться на 20-30% из-за нового условия оценки клиента04.03.2024Сергей Коровин: Охлаждение ипотечного рынка пока не приводит к замедлению строительства
Архив новостей
Апрель 2024 (34)
Март 2024 (664)
Февраль 2024 (666)
Январь 2024 (568)
Декабрь 2023 (653)
Ноябрь 2023 (701)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18