«ММК-ЛМЗ» в 2023 году выпустил рекордные 300 тыс. тонн металлопроката с защитными покрытиями

УрБК, Магнитогорск, 29.03.2024. Лысьвенский металлургический завод (входит в Группу ПАО «ММК») в 2023 году впервые в ...15.03.2024 Группа ММК за год отгрузила на внутренний рынок более 1,7 млн тонн проката с покрытием
УрБК, Магнитогорск, 15.03.2024. В 2023 году Группа Магнитогорского металлургического комбината (ММК) отгрузила на рынок ...07.11.2023 ММК представит свои возможности на «Металл-Экспо» в Москве
УрБК, Магнитогорск, 07.11.2023. Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) представит свою продукцию и ...05.04.2022 Лысьвенский металлургический завод ММК запустил производство проката с покрытиями нового поколения
УрБК, Магнитогорск, 05.04.2022. В марте 2022 года Лысьвенский металлургический завод (общество Группы ПАО «ММК») ...25.02.2021 В 2020 году «ММК — Лысьвенский металлургический завод» увеличил объем производства готовой продукции до 268 тыс. тонн
УрБК, Магнитогорск, 25.02.2021. Объем производства ООО «ММК — Лысьвенский металлургический завод» («ММК-ЛМЗ») ...