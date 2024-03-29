«ММК-ЛМЗ» в 2023 году выпустил рекордные 300 тыс. тонн металлопроката с защитными покрытиями

УрБК, Магнитогорск, 01.04.2024. В 2023 году Лысьвенский металлургический завод (входит в Группу ПАО «ММК») впервые выпустил свыше 300 тыс. т металлопроката с защитными покрытиями и более 50 тыс. т проката с премиальным покрытием. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.



Директор «ММК-ЛМЗ» Алексей Кузнецов рассказал, что пик производительности был достигнут в прошлогоднем октябре, когда отгрузка готовой продукции составила 31 тыс. 800 т в месяц.



«На столь значительный рост повлиял не только возросший спрос на продукцию, в первую очередь в строительной отрасли, но и меры по поддержанию бесперебойной работы агрегатов в условиях полной загрузки. Средства, вложенные в предыдущие годы в модернизацию оборудования, способствовали снижению простоев в 2023 году и выходу на рекордные объемы производимой в месяц продукции», — сообщил Алексей Кузнецов.



Напомним, что «ММК-Лысьвенский металлургический завод» фокусируется на развитии премиальной продукции — высокомаржинального проката с декоративным покрытием SteelАrt, а также металлопроката со сморщенным (текстурированным) покрытием. Спрос на эту продукцию непрерывно растет.