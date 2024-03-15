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«ММК-ЛМЗ» выпустил в 2023 году 300 тыс. тонн металлопроката с защитными покрытиями

УрБК, Магнитогорск, 29.03.2024. Лысьвенский металлургический завод (входит в Группу ПАО «ММК») в 2023 году впервые в своей истории выпустил свыше 300 тыс. т металлопроката с защитными покрытиями, в том числе более 50 тыс. т проката с премиальным покрытием. Об этом сообщает пресс-служба ММК.

Директор «ММК-ЛМЗ» Алексей Кузнецов рассказал, что весь прошлый год завод работал с максимальной загрузкой производственных мощностей, пик которых был достигнут в октябре — отгрузка готовой продукции составила 31 тыс. 800 т.

«Всего же за год предприятие произвело и реализовало 303 тыс. т оцинкованного металлопроката и проката с полимерными покрытиями, что более чем на треть превышает показатель 2022 года (223 тыс. т). На столь значительный рост повлиял не только возросший спрос на продукцию, в первую очередь в строительной отрасли, но и меры по улучшению планирования производства, организации оптимальной отгрузки и логистики», — прокомментировал успехи предприятия Алексей Кузнецов.

«ММК-Лысьвенский металлургический завод» фокусируется на развитии премиальной продукции — высокомаржинального проката с декоративным покрытием SteelАrt, а также металлопроката со сморщенным (текстурированным) покрытием.
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