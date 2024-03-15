«ММК-ЛМЗ» выпустил в 2023 году 300 тыс. тонн металлопроката с защитными покрытиями

УрБК, Магнитогорск, 15.03.2024. В 2023 году Группа Магнитогорского металлургического комбината (ММК) отгрузила на рынок ...05.04.2022 Лысьвенский металлургический завод ММК запустил производство проката с покрытиями нового поколения
УрБК, Магнитогорск, 05.04.2022. В марте 2022 года Лысьвенский металлургический завод (общество Группы ПАО «ММК») ...13.05.2021 На ММК-Лысьвенский металлургический завод установили кузов автомобиля LADA NIVA Travel
УрБК, Магнитогорск, 13.05.2021. В знак признания успешного сотрудничества ООО «ММК-Лысьвенский металлургический завод» ...25.02.2021 В 2020 году «ММК — Лысьвенский металлургический завод» увеличил объем производства готовой продукции до 268 тыс. тонн
УрБК, Магнитогорск, 25.02.2021. Объем производства ООО «ММК — Лысьвенский металлургический завод» («ММК-ЛМЗ») ...11.12.2017 Магнитогорский металлургический комбинат завершил сделку по покупке Группы ЛМК
УрБК, Магнитогорск, 11.12.2017. Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) завершил сделку по приобретению активов ...