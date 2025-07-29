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Вчера, 10:03

Россия вышла на 11-е место в мире по производству вина

УрБК, Москва, 30.07.2025. Россия вышла на 11-е место в мире по производству вина, ежегодно наращивая объемы выпуска и площади виноградников. Об этом по итогам выездного аудита винодельческих российских производств заявила заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева, пишут РИА Новости.

Она сообщила, что в прошлом году в Севастополе производство тихих вин увеличилось почти на 40% — до 8,8 млн л, игристых и шампанских — на 18%, до 9,7 млн л.

Также высокие показатели демонстрирует республика Крым. В 2024 году там произвели 71,8 млн л, это на 30% больше, чем в 2023 году, когда объем составлял 55,16 млн л.

Прогноз по сбору технических сортов винограда на 2025 год составляет 25,2 тыс. т, тогда как в прошлом году было собрано 24,4 тыс. т, резюмировала Е. Саратцева.

Напомним, что в Екатеринбурге с 9 по 17 августа впервые состоится этногастрономический фестиваль «Виноград». На мероприятие приедут представители более 30 ведущих виноделен Кубани, Дона, Кавказа, Крыма и Ставрополья, которые представят свыше 300 позиций вин. Среди участников заявлены лидеры винодельческой отрасли: «Массандра», «Инкерман», «Абрау-Дюрсо», «Цимлянские вина», «Ведерников».
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