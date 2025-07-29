Россия вышла на 11-е место в мире по производству вина

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УрБК, Екатеринбург, 29.07.2025. В Екатеринбурге с 9 по 17 августа впервые состоится этногастрономический фестиваль ...

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УрБК, Москва, 18.03.2024. В 2023 году в Россию ввезли около 448 млн л тихого, игристого и крепленого вин. Это ...

Поставки молдавского вина в Россию приостановлены

УрБК, Екатеринбург, 11.09.2013. Россия ввела эмбарго на поставки молдавской винодельческой продукции из-за претензий к ...