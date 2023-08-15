В Екатеринбурге с 9 по 17 августа пройдет эногастрономический фестиваль «Виноград».

УрБК, Екатеринбург, 29.07.2025. В Екатеринбурге с 9 по 17 августа впервые состоится этногастрономический фестиваль «Виноград». Мероприятие проходит при организационной поддержке горадминистрации, Ассоциации виноградарей и виноделов России и НИЦ «Курчатовский институт», сообщает департамент информполитики города.



На ярмарку российского вина приедут представители более 30 ведущих виноделен Кубани, Дона, Кавказа, Крыма и Ставрополья, которые представят свыше 300 позиций вин. Среди участников заявлены лидеры винодельческой отрасли: «Массандра», «Инкерман», «Абрау-Дюрсо», «Цимлянские вина», «Ведерников».



Также гости познакомятся и с виноделами малых фермерских хозяйств, попробуют авторские вина, которые невозможно найти в ритейле.



В каждой зоне установят фудтрак с вином и фермерскими сырами, в шатре «Винология» состоится образовательная программа, на лекциях которой все желающие смогут получить знания уровня вводного курса винных школ и поучаствовать в профессиональных дегустациях.



На главной сцене каждый день будет звучать джаз, соул, фолк и легкая электронная музыка. На малой сцене пройдут выступления местных и приглашенных диджеев. В программу входят уличные спектакли.



Мероприятие пройдет на площадке ЦПКиО имени В.В. Маяковского. Вход — бесплатный.