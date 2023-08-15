В Екатеринбурге с 9 по 17 августа пройдет эногастрономический фестиваль «Виноград».

УрБК, Екатеринбург, 15.08.2023. В рамках празднования 300-летия города в Екатеринбурге 17 августа на главной сцене ...09.06.2023 В Екатеринбурге 17 и 18 июня пройдет фестиваль Sandarina
УрБК, Екатеринбург, 09.06.2023. В Екатеринбурге 17 и 18 июня с 12.00 до 21.00 будет открыт фестиваль Sandarina в МЕГА ...16.08.2017 В Академическом районе Екатеринбурга пройдет фестиваль «Добрососедство»
УрБК, Екатеринбург, 16.08.2017. В День города, 19 августа, в Академическом районе Екатеринбурга состоится фестиваль ...27.04.2016 Вино в России подорожало на 10-15%
УрБК, Москва, 27.04.2016. В I квартале 2016 некоторые категории вина в России подорожали на 10-15%, сообщает ТАСС со ...08.07.2013 В Екатеринбурге в День города пройдет более 50 мероприятий
УрБК, Екатеринбург, 08.07.2013. День города в Екатеринбурге отметят более чем 50 мероприятиями, которые пройдут 17 и 18 ...