Сальдированный финансовый результат организаций Среднего Урала за год увеличился на 115,2%

УрБК, Екатеринбург, 30.07.2025. В январе-мае 2025 года сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций Свердловской области в действующих ценах составил 274 млрд 500,7 млн руб. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель увеличился на 115,2%.



Как сообщает Свердловскстат, самый высокий процент прибыльных предприятий в указанный период отмечался в сегментах «сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство», «деятельность в области здравоохранения и социальных услуг», а также «строительство».



Доля убыточных предприятий от общего числа организаций составила в отчетном периоде 29,6%, а прибыльных — 70,4%.