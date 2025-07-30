УралБизнесКонсалтинг
Вчера, 15:20

Сальдированный финансовый результат организаций Среднего Урала за год снизился на 8%

УрБК, Екатеринбург, 29.08.2025. В январе-июне 2025 года сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций Свердловской области в действующих ценах составил 279 млрд 042,4 млн руб. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель снизился на 7,6%.

Как сообщает Свердловскстат, самый высокий процент прибыльных предприятий в указанный период отмечался в сегментах «государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение», «деятельность финансовая и страховая», а также «сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство».

Доля убыточных предприятий от общего числа организаций составила в отчетном периоде 27,3%, а прибыльных — 72,7%.
