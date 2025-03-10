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Сальдированный финансовый результат организаций Среднего Урала за год увеличился в 1,4 раза

УрБК, Екатеринбург, 10.06.2025. В январе-марте 2025 года сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций Свердловской области в действующих ценах составил 162 млрд 303,5 млн руб. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель увеличился в 1,4 раза.

Как сообщает Свердловскстат, самый высокий процент прибыльных предприятий в указанный период отмечался в сегментах «сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство», «деятельность в области здравоохранения и социальных услуг», а также «деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги».

Доля убыточных предприятий от общего числа организаций составила в отчетном периоде 28,9%, а прибыльных — 71,1%.
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