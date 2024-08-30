Сальдированный финансовый результат организаций Среднего Урала за год снизился почти на 30%

В январе-июне 2024 года сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций Свердловской области ...30.08.2024 Сальдированный финансовый результат организаций Среднего Урала за год снизился почти на 5%
УрБК, Екатеринбург, 30.08.2024. В январе-июне 2024 года сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) ...01.07.2024 Сальдированный финансовый результат организаций Среднего Урала за год снизился на 0,9%
УрБК, Екатеринбург, 01.07.2024. В январе-апреле 2024 года сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) ...02.02.2024 Сальдированный финансовый результат организаций Среднего Урала за год вырос на 22%
В январе-ноябре 2023 года сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций Свердловской области ...02.02.2024 Сальдированный финансовый результат организаций Среднего Урала за год вырос на 22%
УрБК, Екатеринбург, 02.02.2024. В январе-ноябре 2023 года сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) ...