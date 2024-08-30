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Сальдированный финансовый результат организаций Среднего Урала за год снизился почти на 30%

УрБК, Екатеринбург, 01.10.2024. В январе-июле 2024 года сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций Свердловской области в действующих ценах составил 308,2 млрд рублей, или 70,4% к январю-июлю 2023 года.

Как сообщает Свердловскстат, самый высокий процент прибыльных предприятий в указанный период отмечался в сегментах «Добыча полезных ископаемых» (82,9%), «Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство» (84,2%), «Строительство» (83,5%), «Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги» (83,1%), «Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов» (82,9%), «Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений» (82,6%).

В то же время самая большая доля убыточных организаций выявлена в сегментах «Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания» (40%), «Образование» (56%), «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» (51,4%), «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» (45,6%).
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