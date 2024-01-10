Сальдированный финансовый результат организаций Среднего Урала за год вырос на 22%

УрБК, Екатеринбург, 02.02.2024. В январе-ноябре 2023 года сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций Свердловской области составил 639,5 млрд руб., что на 21,9% больше показателя аналогичного периода прошлого года.



Как сообщает Свердловскстат, самый высокий процент прибыльных предприятий в январе-ноябре прошлого года отмечался в сегментах «Деятельность финансовая и страховая» (100%), «Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги» (90,7%), «Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство» (88,2%), «Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов» (87,7%), «Строительство» (87,3%).



В то же время самая большая доля убыточных организаций выявлена в сегментах «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» (60%), «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» (42,3%), «Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания» (35,7%), «Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений» (34,8%), «Добыча полезных ископаемых» (34,4%).