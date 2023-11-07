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07.11.2023

Сальдированный финансовый результат организаций Среднего Урала за год вырос почти на треть

УрБК, Екатеринбург, 07.11.2023. В январе-августе 2023 года сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций Свердловской области составил 510,7 млрд руб., что на 32,6% больше показателя аналогичного периода прошлого года.

Как сообщает Свердловскстат, самый высокий процент прибыльных предприятий в январе-июле этого года отмечается в сегментах «Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство» (90,7%), «Строительство» (88%), «Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов» (86%), «Деятельность финансовая и страховая» (85,7%), «Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги» (84,9%).

В то же время самая большая доля убыточных организаций выявлена в сегментах «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» (62,8%), «Добыча полезных ископаемых» (40,6%), «Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания» (37%), «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» (34,8%), «Образование» (33,8%), «Транспортировка и хранение» (33,7%).
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