Сальдированный финансовый результат организаций Среднего Урала за год вырос почти на 30%

УрБК, Екатеринбург, 28.09.2023. В январе-июле 2023 года сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций Свердловской области составил 434,4 млрд руб., что на 29,5% больше показателя аналогичного периода прошлого года.



Как сообщает Свердловскстат, самый высокий процент прибыльных предприятий в январе-июле этого года отмечается в сегментах «сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство» (93,3%), «деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги» (86,6%), «строительство» (86,4%), «торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов» (86%), «деятельность финансовая и страховая» (85,7%).



В то же время самая большая доля убыточных организаций выявлена в сегментах «обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» (58,4%), «добыча полезных ископаемых» (40,6%), «деятельность гостиниц и предприятий общественного питания» (37%), «водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» (36,4%), образование (35,3%), «транспортировка и хранение» (34,9%).