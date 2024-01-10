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10.01.2024

Сальдированный финансовый результат организаций Среднего Урала за год вырос на 17%

УрБК, Екатеринбург, 10.01.2024. В январе-октябре 2023 года сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций Свердловской области составил 545,2 млрд руб., что на 16,9% больше показателя аналогичного периода прошлого года.

Как сообщает Свердловскстат, самый высокий процент прибыльных предприятий в январе-октябре этого года отмечается в сегментах «Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство» (89,5%), «Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов» (87,2%), «Деятельность финансовая и страховая» (85,7%), «Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги» (85,2%), «Обрабатывающие производства» (84,2%).

В то же время самая большая доля убыточных организаций выявлена в сегментах «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» (61,7%), «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» (36,6%), «Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений» (34,8%), «Добыча полезных ископаемых» (34,4%), «Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания» (32,1%).
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