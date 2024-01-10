Сальдированный финансовый результат организаций Среднего Урала за год вырос на 17%

В январе-сентябре 2023 года сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций Свердловской области ...01.12.2023 Сальдированный финансовый результат организаций Среднего Урала за год вырос более чем на треть
УрБК, Екатеринбург, 01.12.2023. В январе-сентябре 2023 года сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) ...01.08.2023 Сальдированный финансовый результат организаций Среднего Урала за год снизился на 12%
УрБК, Екатеринбург, 01.08.2023. В январе-мае 2023 года сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) ...03.07.2023 Сальдированный финансовый результат организаций Среднего Урала за год снизился на 21%
УрБК, Екатеринбург, 03.07.2023. В январе-апреле 2023 года сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) ...31.03.2023 Сальдированный финансовый результат организаций Среднего Урала за год снизился на 43,7%
УрБК, Екатеринбург, 31.03.2023. В январе 2023 года сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) ...