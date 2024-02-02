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Сальдированный финансовый результат организаций Среднего Урала за год снизился на 0,9%

УрБК, Екатеринбург, 01.07.2024. В январе-апреле 2024 года сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций Свердловской области составил 178,6 млрд руб., что на 0,9% меньше показателя аналогичного периода прошлого года.

Как сообщает Свердловскстат, самый высокий процент прибыльных предприятий в январе-апреле этого года отмечался в сегментах «Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство» (88,2%), «Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов» (82,7%), «Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги» (81,4%), «Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений» (78,3%).

В то же время самая большая доля убыточных организаций выявлена в сегментах «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» (52,7%), «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» (44,7%), «Деятельность профессиональная, научная и техническая» (34,6%), «Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания» (32%).
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