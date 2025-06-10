Сальдированный финансовый результат организаций Среднего Урала за год увеличился на 23,5%

УрБК, Екатеринбург, 10.06.2025. В январе-марте 2025 года сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) ...10.03.2025 Сальдированный финансовый результат организаций Среднего Урала за год снизился на 8%
УрБК, Екатеринбург, 10.03.2025. В январе-декабре 2024 года сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) ...17.01.2025 Сальдированный финансовый результат организаций Среднего Урала за год снизился на 11%
УрБК, Екатеринбург, 17.01.2025. В январе-октябре 2024 года сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) ...29.11.2024 Сальдированный финансовый результат организаций Среднего Урала за год снизился на 27%
В январе-сентябре 2024 года сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций Свердловской области ...29.11.2024 Сальдированный финансовый результат организаций Среднего Урала за год снизился на 27%
УрБК, Екатеринбург, 29.11.2024. В январе-сентябре 2024 года сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) ...