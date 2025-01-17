Сальдированный финансовый результат организаций Среднего Урала за год снизился на 8%

УрБК, Екатеринбург, 10.03.2025. В январе-декабре 2024 года сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций Свердловской области в действующих ценах составил 629 млрд 216 млн руб. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель снизился на 8%.



Как сообщает Свердловскстат, самый высокий процент прибыльных предприятий в указанный период отмечался в сегментах «Строительство», «Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство», а также «Торговля оптовая и розничная».



Доля убыточных предприятий от общего числа организаций составила в отчетном периоде 22,4%, а прибыльных — 77,6%.