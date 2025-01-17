Сальдированный финансовый результат организаций Среднего Урала за год снизился на 8%

УрБК, Екатеринбург, 17.01.2025. В январе-октябре 2024 года сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) ...29.11.2024 Сальдированный финансовый результат организаций Среднего Урала за год снизился на 27%
В январе-сентябре 2024 года сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций Свердловской области ...29.11.2024 Сальдированный финансовый результат организаций Среднего Урала за год снизился на 27%
УрБК, Екатеринбург, 29.11.2024. В январе-сентябре 2024 года сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) ...30.08.2024 Сальдированный финансовый результат организаций Среднего Урала за год снизился почти на 5%
В январе-июне 2024 года сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций Свердловской области ...31.07.2024 Сальдированный финансовый результат организаций Среднего Урала за год снизился на 6%
В январе-мае 2024 года сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций Свердловской области ...