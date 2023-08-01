УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Важно
Вчера, 17:55

Сальдированный финансовый результат организаций Среднего Урала за год снизился на 34%

В январе 2024 года сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций Свердловской области составил 29,4 млрд руб., что на 34,4% меньше показателя аналогичного периода прошлого года.

Как сообщает Свердловскстат, самый высокий процент прибыльных предприятий в январе этого года отмечался в сегментах «Деятельность финансовая и страховая» (100%), «Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение» (100%), «Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство» (82,7%), «Строительство» (78,7%), «Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов» (74,3%).

В то же время самая большая доля убыточных организаций выявлена в сегментах «Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания» (47,8%), «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» (43,6%), «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» (40,3%), «Добыча полезных ископаемых» (40%), «Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг» (39%), «Транспортировка и хранение» (38,4%).
Вернуться в раздел » Важно
Материалы по теме
Вчера, 17:22 Сальдированный финансовый результат организаций Среднего Урала за год снизился на 34%

УрБК, Екатеринбург, 29.03.2024. В январе 2024 года сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) ...

01.08.2023 Сальдированный финансовый результат организаций Среднего Урала за год снизился на 12%

УрБК, Екатеринбург, 01.08.2023. В январе-мае 2023 года сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) ...

03.07.2023 Сальдированный финансовый результат организаций Среднего Урала за год снизился на 21%

УрБК, Екатеринбург, 03.07.2023. В январе-апреле 2023 года сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) ...

02.06.2023 Сальдированный финансовый результат организаций Среднего Урала за год снизился на 21,6%

УрБК, Екатеринбург, 02.06.2023. В январе-марте 2023 года сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) ...

04.05.2023 Сальдированный финансовый результат организаций Среднего Урала за год снизился на 22,2%

В январе-феврале 2023 года сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций Свердловской области ...

Популярные новости
04.03.2024В «Эксперт РА» спрогнозировали в 2024 году уход с российского рынка 15 банков27.03.2024В Екатеринбурге мошенники убедили мужчину перевести им более 7 млн рублей06.03.2024В Екатеринбурге в рамках паблик-арт-программы «ЧО» в поддержку фонда «Антон тут рядом» продано 350 открыток01.03.2024Мартовские изменения06.03.2024Количество одобрений заявок на кредиты в РФ может снизиться на 20-30% из-за нового условия оценки клиента
Архив новостей
Март 2024 (664)
Февраль 2024 (666)
Январь 2024 (568)
Декабрь 2023 (654)
Ноябрь 2023 (701)
Октябрь 2023 (734)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18