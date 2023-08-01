Сальдированный финансовый результат организаций Среднего Урала за год снизился на 34%

В январе 2024 года сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций Свердловской области составил 29,4 млрд руб., что на 34,4% меньше показателя аналогичного периода прошлого года.



Как сообщает Свердловскстат, самый высокий процент прибыльных предприятий в январе этого года отмечался в сегментах «Деятельность финансовая и страховая» (100%), «Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение» (100%), «Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство» (82,7%), «Строительство» (78,7%), «Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов» (74,3%).



В то же время самая большая доля убыточных организаций выявлена в сегментах «Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания» (47,8%), «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» (43,6%), «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» (40,3%), «Добыча полезных ископаемых» (40%), «Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг» (39%), «Транспортировка и хранение» (38,4%).