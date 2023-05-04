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Сальдированный финансовый результат организаций Среднего Урала за год снизился на 21,6%

УрБК, Екатеринбург, 02.06.2023. В январе-марте 2023 года сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций Свердловской области составил 129,4 млрд руб., что на 21,6% меньше показателя аналогичного периода прошлого года.

Как сообщает Свердловскстат, самый высокий процент прибыльных предприятий в январе-марте этого года отмечается в сегментах «деятельность финансовая и страховая» (87,5%), «сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство» (86,7%), «торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов» (85,9%), «строительство» (80,6%), «деятельность по операциям с недвижимым имуществом» (76,8%), «обрабатывающие производства» (74,9%).

В то же время самая большая доля убыточных организаций выявлена в сегментах «добыча полезных ископаемых» (51,6%), «обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» (50,4%), «водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» (47,8%), «деятельность гостиниц и предприятий общественного питания» (37%).

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