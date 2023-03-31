Сальдированный финансовый результат организаций Среднего Урала за год снизился на 22,2%

В январе-феврале 2023 года сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций Свердловской области составил 83,7 млрд руб., что на 22,2% меньше показателя аналогичного периода прошлого года.



Как сообщает Свердловскстат, самый высокий процент прибыльных предприятий в январе-феврале этого года отмечается в сегментах «сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство» (88%), «строительство» (79,7%), «торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов» (79,5%), «деятельность по операциям с недвижимым имуществом» (76,8%), «образование» (76,1%).



В то же время самая большая доля убыточных организаций выявлена в сегментах «водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» (47,8%), «обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» (46,9%), «добыча полезных ископаемых» (45,2%), «деятельность гостиниц и предприятий общественного питания» (44,4%).