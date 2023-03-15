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Сальдированный финансовый результат организаций Среднего Урала за год снизился на 43,7%

УрБК, Екатеринбург, 31.03.2023. В январе 2023 года сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций Свердловской области составил 36,8 млрд руб., что на 43,7% меньше показателя аналогичного периода прошлого года.

Как сообщает Свердловскстат, самый высокий процент прибыльных предприятий в январе этого года отмечается в сегментах «сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство» (85,3%), «деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений» (81,8%), «торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов» (78%), «деятельность по операциям с недвижимым имуществом» (77,8%).

В то же время самая большая доля убыточных организаций выявлена в сегментах «деятельность гостиниц и предприятий общественного питания» (59,3%), «добыча полезных ископаемых» (48,4%), «водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» (46,3%), «обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» (46%).

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