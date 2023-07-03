Сальдированный финансовый результат организаций Среднего Урала за год снизился на 12%

УрБК, Екатеринбург, 01.08.2023. В январе-мае 2023 года сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций Свердловской области составил 253,2 млрд руб., что на 11,9% меньше показателя аналогичного периода прошлого года.



Как сообщает Свердловскстат, самый высокий процент прибыльных предприятий в январе-мае этого года отмечается в сегментах «сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство» (88%), «деятельность финансовая и страховая» (85,7%), «торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов» (84,3%), «строительство» (83,2%), «обрабатывающие производства» (82,4%).



В то же время самая большая доля убыточных организаций выявлена в сегментах «обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» (53,1%), «добыча полезных ископаемых» (51,6%), «водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» (40,9%), «деятельность гостиниц и предприятий общественного питания» (37%), «транспортировка и хранение» (36,6%).