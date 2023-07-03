Сальдированный финансовый результат организаций Среднего Урала за год снизился на 12%

УрБК, Екатеринбург, 03.07.2023. В январе-апреле 2023 года сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) ...02.06.2023 Сальдированный финансовый результат организаций Среднего Урала за год снизился на 21,6%
УрБК, Екатеринбург, 02.06.2023. В январе-марте 2023 года сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) ...04.05.2023 Сальдированный финансовый результат организаций Среднего Урала за год снизился на 22,2%
В январе-феврале 2023 года сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций Свердловской области ...04.05.2023 Сальдированный финансовый результат организаций Среднего Урала за год снизился на 22,2%
УрБК, Екатеринбург, 04.05.2023. В январе-феврале 2023 года сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) ...31.03.2023 Сальдированный финансовый результат организаций Среднего Урала за год снизился на 43,7%
УрБК, Екатеринбург, 31.03.2023. В январе 2023 года сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) ...