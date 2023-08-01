Сальдированный финансовый результат организаций Среднего Урала за год вырос на 1,6%

УрБК, Екатеринбург, 01.08.2023. В январе-мае 2023 года сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) ...03.07.2023 Сальдированный финансовый результат организаций Среднего Урала за год снизился на 21%
УрБК, Екатеринбург, 03.07.2023. В январе-апреле 2023 года сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) ...02.06.2023 Сальдированный финансовый результат организаций Среднего Урала за год снизился на 21,6%
УрБК, Екатеринбург, 02.06.2023. В январе-марте 2023 года сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) ...04.05.2023 Сальдированный финансовый результат организаций Среднего Урала за год снизился на 22,2%
В январе-феврале 2023 года сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций Свердловской области ...15.03.2023 Сальдированный финансовый результат организаций Среднего Урала за год снизился на 45,8%
УрБК, Екатеринбург, 15.03.2023. В январе-декабре 2022 года сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) ...