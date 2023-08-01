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Сальдированный финансовый результат организаций Среднего Урала за год вырос на 1,6%

УрБК, Екатеринбург, 01.09.2023. В январе-июне 2023 года сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций Свердловской области составил 311,5 млрд руб., что на 1,6% больше показателя аналогичного периода прошлого года.

Как сообщает Свердловскстат, самый высокий процент прибыльных предприятий в январе-июне этого года отмечается в сегментах «сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство» (88%), «торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов» (86,6%), «строительство» (86,4%), «деятельность финансовая и страховая» (85,7%), «обрабатывающие производства» (81,4%).

В то же время самая большая доля убыточных организаций выявлена в сегментах «обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» (57,5%), «добыча полезных ископаемых» (41,9%), «деятельность профессиональная, научная и техническая» (38,3%), «транспортировка и хранение» (35,4%), «водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» (33,3%).
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