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Инфляционные ожидания россиян в июле 2025 года составляют 13%

УрБК, Москва, 29.07.2025. Инфляционные ожидания россиян в июле 2025 года второй месяц подряд составляют 13%. Об этом говорится в сообщении Центробанка, пишут «Ведомости».

Так, у респондентов со сбережениями ожидания повысились до 11,9%, на 0,3 п. п. больше итога прошлого месяца и на 1,7 п. п. выше, чем за июль прошлого года. А у респондентов без сбережений ожидания снизились на 0,1 п. п. за месяц и 0,3 п. п. год к году — до 14,2%.

Уточним, что данный показатель измеряется как медиана ожидаемого в следующие 12 месяцев роста цен.

Напомним, что в июне годовая инфляция в Свердловской области замедлилась до 10,5%.
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