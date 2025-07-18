Инфляционные ожидания россиян в июле 2025 года составляют 13%

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УрБК, Москва, 29.07.2025. Инфляционные ожидания россиян в июле 2025 года второй месяц подряд составляют 13%. Об этом ...

Инфляционные ожидания россиян в июле сохранились на уровне 13%

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Инфляционные ожидания россиян выросли до 11,7% за месяц

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Инфляционные ожидания россиян на следующие 12 месяцев в январе снизились до 13,7%

УрБК, Москва, 02.02.2022. Инфляционные ожидания населения РФ на следующие 12 месяцев в январе снизились до 13,7%, ...