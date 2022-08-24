Российские банки продолжают снижать ставки по вкладам и кредитам

Крупные финансовые организации в РФ стали предлагать клиентам открыть вклад по ставке выше ключевой. Об этом сообщает ...

УрБК, Москва, 24.08.2022. Крупные финансовые организации в РФ стали предлагать клиентам открыть вклад по ставке выше ...

УрБК, Москва, 24.12.2014. Ряд частных банков, повысивших ставки на прошлой неделе по вкладам свыше 20% годовых, теперь ...

ОАО «Сбербанк России» может повысить ставки по кредитам для населения

УрБК, Москва, 15.10.2014. ОАО «Сбербанк России» может повысить ставки по кредитам для населения. Об этом сообщает ...