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Вчера, 16:59

Российские банки продолжают снижать ставки по вкладам и кредитам

УрБК, Москва, 28.07.2025. Российские банки продолжают снижать ставки по вкладам и кредитам после очередного снижения ключевой ставки Центробанком до 18% годовых, сообщает РИА Новости.

Условия по депозитам и кредитным продуктам скорректировали Сбербанк, Совкомбанк, Абсолют банк и ПСБ. О намерении провести корректировку в соответствии с конъюнктурой рынка также заявили «МТС-банк», банки «Русский стандарт» и «Зенит».

Эксперты также отмечают, что ставки продолжат свое снижение на фоне ожидания дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики. По словам представителей кредитных организаций, резких изменений не ожидается, но не исключена опережающая динамика. Вместе с падением доходности депозитов планируется постепенное смягчение условий кредитования, в частности по ипотечным кредитам.
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